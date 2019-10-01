【10.1遊行】第三宗開槍　EU向擲汽油彈示威者開兩槍未命中

反修例風波持續至今未平息，過去三個多的示威中，警曾多次向天鳴槍示警。今日十一國慶，有網民於全港六區發起遊行集會，發生激烈衝突收場。據悉，今日在多區衝突中，發生了三宗開真槍事件，警方共發射了五發實彈，第一宗在窩打老道發生，警察遇襲向天開兩槍示警；另外兩宗在荃灣區共發生，一名18歲中五男示威者更中實彈受傷，警方循暴動罪方向調查；第三宗開槍事件，發生於荃灣沙咀道90號，據了解，一名衝鋒隊警員（EU）向擲汽油彈的示威者開了兩槍，相信未命中目標。

據悉，第三宗開真槍發生於今日下午時段發生，一批示威者在荃灣沙咀道一帶聚集，至沙咀道90號對開時，在場示威者向警方投擲汽油彈，一名EU持手槍，向涉投擲汽油彈的目標人物發射了兩槍實彈，據了解，相信兩槍未命中目標。

另一宗開槍事件，同樣發生在荃灣，防暴警近距離打中中五男示威者左胸，中五學生情況危殆。事發於下午4時許，一批機動部隊（PTU）警員在大河道一帶驅散示威者」，由於現場有大批示威者，PTU警員不斷向後退，至大河道57-75號卓明大廈外時，一名PTU警員被在場示威者推倒在地上襲擊，警方有向示威者作出警告，另一名PTU警員為保護同事，拔出手槍戒備，同一時間，一名示威者以鐵通敲欲打向該名手持手槍PTU警員的手，警員擔心跌槍，向該名示威者左胸射了一槍。據了解，警方循「暴動罪」方向調查事件，暫未拘捕中槍者。

消息指，該名少年被射中肺部，幸未傷及心臟、大動脈，但有子彈彈頭留在體內，要接駁人工肺呼吸，現時經手術已成功取出。

一名18歲男示威者中實彈受傷。（梁煥敏攝）

護送遇襲警員回警署 再遇襲擊開槍

另外，今早於彌敦道與窩打老道十字路口，有警員亦向天開兩槍示警。據悉，今早有一名警員於上班途中遇襲受傷，要前往醫院求醫。其後，有警車前往醫院接載該名受傷的警員回警署上班，當兩部警車駛至上址時，在場示威者打向警車，有警員落車處理，惟在場示威人士眾多，警員重返警車，其中一部警車成功駛離，見另一輛警車被困後，成功脫身的警車折返，兩名便衣及兩名軍裝警下車，由於便衣警沒有裝備，他們拾起地上的木棍與示威者對打，期間由於警員感受到生命受到威脅，於是向天開兩槍示警。

警員持槍戒備。（網上片段）