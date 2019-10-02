【10.1遊行】警射催淚彈橡膠彈　港台攝影師受傷　網媒記者被帶走

反修例示威浪潮持續，踏入十一國慶更愈演愈烈，今日多區發生嚴重衝突，警方三度發射實彈。入夜後，太子道西旺角警署一帶仍有不少示威者集結，但與警方防線保持一定距離，警方進行驅散期間，將一名身穿傳媒裝備男子被推倒，隨後遭帶到防線後搜查及被帶走；警員並曾向記者位置施放胡椒噴霧、催淚彈及橡膠子彈。一名香港電台攝影師，被橡膠子彈擊中右膝受傷送院，他形容如「畀錘仔扑咗一下」。

警方將一名相信為傳媒男子帶到防線後搜查。（余俊亮攝）

搜查男記者 向記者位置施胡椒噴霧

晚上約10時，示威者在太子一帶縱火及放煙花，防暴警在荔枝角道推進防線至旺角維景酒店對開，數十名傳媒在防線前拍攝，而示威者則在記者背後約50米距離。其間，防暴警突然推撞記者，情況混亂，一名身穿黃背心、手持攝錄機的男子，被帶至警方防線後方，並進行搜身及帶走，在場其他記者追問警方是否拘捕該名記者，但警方未有回應。追問過程中，防暴警向記者們噴胡椒噴霧，多名記者「中椒」。警方於防線後搜查三人，並拘捕最少兩人。

網媒《本土新聞》隨後在其專頁指指，該傳媒的記者彭沛賢，於十月一日晚上約十時左右，在執行直播採訪工作時被警察拘捕。從《本土新聞》的直播片段，以及其他傳媒的片段均可見，該名記者被推跌在地上。

此外，《香港01》一名攝影記者，亦在採訪時被一名警員推跌在地上，要由其他記者協助攙扶起身。記者事後曾向警方索取涉事警員的警察編號，惟警方只讓涉事警員向後退去。

港台攝影師右邊膝蓋關節位置被橡膠子彈擊中。（余俊亮攝）

向記者位置施催淚彈橡膠彈 港台攝影師右膝受傷

晚上約11時，百多名示威者聚集於始創中心外，警方從旺角警署向外施放多枚催淚彈，並向太子道西記者位置施放催淚彈及橡膠子彈，一名港台攝影師受傷送院。受傷港台攝影師表示，當時他與多名記者站在恒生銀行對開，當時警方先射催淚彈，彈殼中地反彈打中他，但不算痛，其後警方再發射橡膠子彈，子彈先彈地，再打中其右邊膝蓋關節位置，「畀錘仔扑咗一下咁」，感痛楚，無法屈曲，要即時在路壆休息，但相信不至於骨裂，現時要由義務急救員冰敷。他稱不明白警方為何會向該位置開槍。