【10.1遊行】黃大仙警員用手槍射向人群方向　未有人被擊中

深色衫便衣警拔槍前，頭部已流血。(李智智攝)

警務處處長盧偉聰於昨日(10月1日)深夜召開記者會，指出警方在昨日的衝突中，一共開了6發實彈，其中包括在大河道，射向一名中五男生的一槍。其餘分別有兩槍在油麻地向天鳴槍示警、另有3槍分別在沙咀道及黃大仙沙田坳道發射。

警方於今日凌晨發新聞稿指，警務人員在荃灣沙咀道及黃大仙沙田坳道，曾因生命受嚴重威脅，經警告無效後，分別向天鳴槍示警。

《香港01》翻查黃大仙龍翔道近沙田坳道的警民衝突照片，發現當時有警員在路邊制服數名人士，場面混亂，有一名身深色T恤、及有警察字樣背心的便衣警員，首先拔出插在腰間的手槍，指向鑽石山方向的人群；隨後站在附近的另一名穿白色T恤的便衣警員亦拔出佩槍，同樣指向人群。由於當時正有防暴警察發射催淚彈，現場傳出多次巨響。

從相片可見，該名深色衫便衣警拔槍前，其頭部正在流血。而他拔槍後示威者亦向鑽石山方向四散而逃，雙方拉開最少20米距離。而他使用的槍械，為Sig Sauer P250手槍，發射9mm口徑實彈。

而根據《蘋果日報》的讀者片段可見，可見該一批警員正將部份示威者撳在地上，而該名深色衫便衣警首先拔槍，白色衫便衣警亦緊隨拔槍，兩人的槍口均指向人群。一眾警員擎槍後且走且退，向樂富方向後退，同時帶走被制服的示威者。

片段所見，該名白色衫便衣警員，疑曾向人群以水平角度發射一槍。當時的槍聲，與發射催淚彈的槍聲不同，亦可見其手槍槍口上揚一下，似乎是開槍的後座力所造成。而開槍一刻，警員與示威者相距數十米。據知事件中無人中槍。