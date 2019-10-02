【港鐵受阻】九龍塘站有人阻車門關上　兩男遭警截查、搜隨身物品

周三（2日）早上，有網民發起港鐵不合作運動，行動命名為「全港性交通系統評估」。早上七時許，港鐵油塘站有列車緊急出入口被人啟動，觀塘線列車服務一度嚴重受阻。而九龍塘站有人阻車門關上，其間有人按動車廂緊急掣，並用身體或用腳卡着車門，港鐵職員到場維持秩序。其後多名軍裝警員到場，並指要截查兩名男子的身份證，要求他們脫下面罩，並搜查他們的隨身物品，該兩男子之後獲警方放行。

早上接近八時，有人於月台干擾列車車門。其間有人按動車廂緊急掣，並用身體或用腳卡着車門，列車一度未能開岀。（黃偉民攝）

其後多名軍裝警員到場，並指要截查兩名男子的身份證，要求他們脫下面罩，並搜查他們的隨身物品。（黃偉民攝）

油塘站列車緊急出入口被啟動 服務受阻

周三（2日）早上7時許，港鐵油塘站有人干擾列車運作，據了解油塘往黃埔方向，有列車緊急出入口被啟動。將軍澳線列車服務正常；觀塘線列車服務嚴重受阻，可考慮其他交通工具。港鐵及運輸署表示，由於油塘站有人不當使用車上設施，觀塘線來往黃埔站及調景嶺站的行車時間預計需要額外15至20分鐘。運輸署於8時22分宣佈，油塘站的事故已經妥善處理，觀塘綫列車服務逐步回復正常。

九龍塘站有人阻車門關上

另外港鐵九龍塘站有車門受阻，早上接近八時，有人於月台干擾列車車門。其間有人按動車廂緊急掣，並用身體或用腳卡着車門，列車一度未能開岀，阻礙約七分鐘。現場可見，月台一班列車疑車門未能關上，列車久未能開出。月台有多名市民候車，大致平靜，其間有港職員維持秩序。至早上約8時15分，數名身穿黑衫的人士疑阻礙車門關上，隨即被港鐵職員阻止。

被截查黑衫男：車廂很多人及擠逼

該名被警員截查的黑衫男子指，事發時車廂很多人及擠逼，因此未能上車。而警員沒有清晰表明截查原因，兩個警員查他們的身份證，「可能我背包比較大，同埋我都好趕住上車。」他解釋蒙面的原因是因為生暗瘡。據了解，有港鐵職員指兩名男子違犯《香港鐵路附例》，即任何人不得在列車上或鐵路處內，作出對其他乘客造成滋擾或煩擾的行為，違者最高可被罰款5,000元。

兩黑衫男遭警截查 被要求脫下面罩

其後多名軍裝警員到場，並指要截查兩名男子的身份證，要求他們脫下面罩，並搜查他們的隨身物品。警員在其中一名男子的背包內，搜出隨身充電器及樽裝水。在場警員一度阻礙記者採訪，有警員指需保護事主個人私隱，「大家都專業，幫幫手唔該！」現場可見，兩名黑衫男子在月台接受調查。

網民發起港鐵不合作運動

日前，有網民發起周三（2日）港鐵不合作運動，並將行動命名為「全港性交通系統評估」。根據網上資料顯示，行動主要於港鐵九龍塘、九龍灣、觀塘、尖沙咀、金鐘及中環站進行。