【逃犯條例】喇沙書院學生罷課抗議開真槍　校方點名通知家長

反修例風波持續數月，傳統名校喇沙書院今早有約50名學生在操場罷課，抗議昨日有警員在荃灣開真槍及譴責喇沙校友──警務處處長盧偉聰。校方向學生點名稱只作點名用途，惟有學生發現校方會依據點名名單，致電家長接參與罷課學生離校，喇沙書院反修例關注組成員不滿校方出爾反爾。

喇沙書院反修例關注組伍同學。(陳蕾蕾攝) 喇沙書院反修例關注組伍同學指，今日凌晨才有罷課的決定，由於事出突然，故未有通知校方。逾50名同學響應，上午8時回校到操場靜坐，抗議昨日有警員在荃灣開真槍及譴責喇沙校友──警務處處長盧偉聰。伍同學說：「受專業訓練嘅警員，唔應該向學生開真槍」，亦不滿警務處處長盧偉聰稱警員開槍為正當自衛，「今日可以向中五學生開真槍，之後可以向其他示威者開真槍」。

同學在操場靜坐罷課。(受訪者提供)

在操場靜坐期間，曾有一名訓導老師到場點名，聲稱是純粹為學生點名，不會有其他後續行動。惟有一名同學拒絕被點名，訓導老師以強硬的語氣向該同學稱：「你唔好點名，你返屋企，唔好出現喺呢度。」其後，有一名遲到的同學欲加入罷課行動，他跟校長及副校長傾談時發現，原來校方會依據點名名單，致電家長接參與罷課學生離開。伍同學不滿校方出爾反爾，「校方好似反口唔認數」。