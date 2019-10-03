【10.2集會】黃大仙魚蛋小販持刀鬧事　疑遭示威者「私了」圍毆

日前警方真槍擊傷一名中五學生，激發市民不滿，周三晚上再發起多區示威。周四（3日）深夜時份，黃大仙龍翔道有一名老伯，疑醉酒持刀與示威者爭執，他疑遭示威者「私了」圍毆，老翁頭部受傷浴血收場，現場路面遺下一把菜刀。據了解，涉事的老翁為賣魚蛋的小販，有附近商戶指老翁人稱「魚蛋華」，他主要在晚上時分於慈雲山一帶「推車仔」擺檔。

老翁疑醉酒持刀與示威者爭執

周四（3日）零晨約12時半，黃大仙中心對開龍翔道仍被少數示威者用水馬佔據，東西行車線均被封鎖，一名老翁倒卧地上，頭部流血，大批記者隨即上前了解情況。據知，該名老翁染有酒氣，一度持刀與示威者爭執，被示威者襲擊，導致頭破血流，其刀亦遺留在地下。老伯其後站立，惟腳步浮浮，不住向後退至石壆，其間旁觀人士不停叫他先坐下休息。

老翁作勢攻擊 圍觀人士被多人圍打

惟老翁未有理會，並指鬧圍觀人士：「邊個掟我？」其間有人反問老伯：「你係咪因為有刀係身啊？」突然之間該名老伯高叫：「X你老X」，並衝向其中一名圍觀人士作勢攻擊。圍觀人士即上前喝止，其後一名身穿黑衣的男子將老伯推跌，然而數名人士隨即上前圍打，在場有記者及義務急救員見狀亦即時分隔眾人，並說道：「唔好打啦。」義務急救員即場為老伯治理，並召白車到場。

路面遺下一把菜刀

據了解，該名老翁曾經掏刀，現場可見路面遺下一把菜刀。至於老翁頭部流血，他邊接受包紮時指：「我唔係支持共產黨！」現場消息指，懷疑他為醉酒人士，老翁更向在場人士查詢：「邊個打我呀？」其後，救護員將頭部流血的男事主，用頸箍及長板固定傷勢，再移上救護床進行治理。據了解，該名老翁在區內經營小食店；政府新聞處表示，昨晚共有四名男子受傷送院，當中三人情況穩定，另外一人已經出院。