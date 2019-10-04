【逃犯條例】831柴灣封站徐子見被拘逾24小時　入稟追究警濫捕

831遊行本港多區暴發激烈衝突，東區區議員徐子見當晚在港鐵柴灣站協助市民時涉「公眾地方行為不檢」被捕，徐子見對自己在無做任何衝擊行為下被捕感到冤枉，日前向拘捕他的防暴警提出民事訴訟，以尋求公義。

我哋60後生長成長過程，見到警隊好專業，但係到今日仲有幾多個會咁覺得？我哋見到警隊係會講大話、警黑勾結，大量證據話畀我哋知，警方係會濫權濫捕，作為小市民我哋有咩可以做呢？ 東區區議員徐子見

831多區爆發衝突，港鐵多個站停止服務，包括柴灣站。當晚徐子見得知柴灣站停駛後，加上多條道路被封，於是前往港鐵站教乘客搭其他交通工具離開，「有冇做所謂衝擊、示威行為呀，係完全冇嘅。」

無衝突發生 防暴無差別拘捕在場人士

惟當他逗留了約一個多小時，40多名防暴警突從地鐵站衝上來，「十幾廿支警棍係你面前，完全唔可能有衝突」，防暴警截停在場所有人士、搜身分證、搜身等，無差別地將所有人以「公眾地方行為不檢」罪名拘捕，「我所見範圍見唔到有人衝擊佢哋，有冇人去鬧警察，完成冇。」徐子見當刻向防暴表明區議員身份，換來對方一句，「議員拉咗好多個。」他感無奈，只好如鴨仔般企定待被捕。

徐子見得知柴灣站停駛後，加上多條道路被封，於是前往港鐵站教乘客搭其他交通工具離開。被捕前他曾直播現場情況。

警刻意拖延被捕人士見律師

當晚有16人被捕，徐子見稱其中一人事發時只是在ATM機取錢，無辜一同被捕。至凌晨1時許被帶回警署後，徐子見於凌晨3時左右要求致電律師及家人，被警方以「依家唔得閒」拒絕；至早上7時再要求致電，再遭拒絕，一直至被捕後12小時，至下午3點許才成功聯絡家人及律師。

徐子見：警方的做法是刻意留難、整蠱被捕人士

過去亦有被捕人士稱扣留期間屢被警方拒絕見律師，早前國際特赦組織的最新調查中，有被捕人士稱，警方以不同理由拒讓被捕人士見律師，包括指電話繁忙、沒有電話網絡等。徐子見認為，警方的做法是刻意留難、整蠱被捕人士， 「我自己好彩啲，屋企人較成熟，如果係小朋友被拉，爸爸媽媽發現屋企小朋友唔見咗，實會擔心，盡早通知佢哋係最好，但依家係剝削咗佢哋通知律師同屋企人嘅權利。」

佢依家將在場嘅人全部拉返去，唔理係圍觀街坊定真係示威者，佢嘅做法我相信係白危恐怖，令到好多市民唔敢出街。 東區區議員徐子見

徐子見當刻向防暴表明區議員身份，換來對方一句，「議員拉咗好多個。」他感無奈，只好如鴨仔般企定待被捕。（陳諾希攝）

無辜被拘捕超過24小時，其間又被沒收兩部手提電話，最終獲無條件釋放，「佢依家將在場嘅人全部拉返去，唔理係圍觀街坊定真係示威者，佢嘅做法我相信係白危恐怖，令到好多市民唔敢出街。」幸好，當時拘捕他的警員有展示編號，徐子見於9月26日正式入稟法院，向拘捕他的警員提出民事索償，包括「非法拘捕」、「非法扣留」、「非法搜身」及「非法扣留財物」。

提出民事訴訟向濫捕防暴警

徐子見稱提出民事訴訟是為了公義，望案件勝訴，判詞對未來同類個案有幫助，另一方面制止警方濫捕、無差別打市民，「我哋60後生長成長過程，見到警隊好專業，但係到今日仲有幾多個會咁覺得？我哋見到警隊係會講大話、警黑勾結，大量證據話畀我哋知，警方係會濫權濫捕，作為小市民我哋有咩可以做呢？」

成立眾籌計劃

徐子見早前聯同另外9名反修例受害人發起「反濫權大控訴眾籌計劃」，希望眾籌1,000萬支付包括本案在內的民事訟訴費用。徐子見表示，若是次的民事訴訟最終勝訴，只會留一元賠償金，其餘全數捐給眾籌基金。