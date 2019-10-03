【荃灣衝突】聯發麻雀館三遭毀壞　老闆呼冤：四股東無一為福建人

反修例風波未熄，示威者與「福建幫」勢成水火，被指與「福建幫」有關的荃灣二陂坊聯發麻雀館繼8月25日遭毀壞後，前日（1日）及昨日接連遭縱火及破壞，股東計估最少停業兩周裝修，損失數十萬元，事件正交由警方調查。股東澄清，肇因是一名職員被網上誤傳為荃灣斬人事件刀手，強調聯發麻雀館與「福建幫」無關。老闆澄清，四名股東分別為兩名鶴佬人、新會人及東莞人，「同福建都冇仇冇怨」。他稱「唔排除我哋上一代有黑社會背景，但爸爸媽媽冇得揀，但我哋第二代全部係正經人，係專業人士」。今午聯發在店門張貼公告，稱認同「五大訴求，缺一不可」。

荃灣二陂坊聯發麻雀館自8月以來三度遭示威者毀壞。（香港01記者攝）

聯發三度「遇襲」 損失數十萬元

聯發麻雀館一連兩日遭到示威者毀壞，今日所見鐵閘遭到噴漆，店內假天花熏黑、破爛鬆脫，麻雀枱橫陳，一地玻璃碎片及漬水，一片凌亂。股東張先生表示，8月25日首次遭示威者毀壞，玻璃窗及閘被打爛，只需停業兩日更換門窗，損失不大；前日遭爆門及投擲汽油彈縱火，數張麻雀枱被燒毀，消防員射水救火時，店內物品被浸濕，昨白天執拾店舖，詎料晚上再遭示威者闖入，「打爛晒所有嘢」，估計最少停業兩周整理，損失最少數十萬元。

聯發麻雀館股東指最少停業兩周。（香港01記者攝）

否認荃灣刀手進出聯發 藍衣人為雜務

他指，聯發麻雀館接連遭示威者毀壞，因一名職員被誤指為8月5日荃灣斬人事件刀手。有網民聲稱當日看到一名藍衣刀手由麻雀館步出，他近日翻看閉路電視片段，相信藍衣人是其一名擔任雜務的男職員，但該名職員並非刀手，更指當晚9時已落閘。他更指出，麻雀館所有職員入職前必須到警署登記，如有刀手，警方追究十分容易。

澄清與「福建幫」無關 股東無福建人

他澄清，「（福建幫）同我哋一啲關係都冇」，聯發4名股東無一為福建人，分別為兩名鶴佬人、新會人及東莞人，但亦「同福建都冇仇冇怨」。對聯發麻雀館被指有黑社會背景，他稱「唔排除我哋上一代有黑社會背景，但爸爸媽媽冇得揀，但我哋第二代全部係正經人，係專業人士」，分別兩人從事金融業、一名律師及一名從事土木工程。

店門突貼公告：認同「五大訴求 缺一不可」

今日下午，聯發突然在店門貼出公告，稱近日的反修例運動中，聯發絕無參與或授權或指使或容許任何人士參與任何襲擊事件，尤其8月5日的斬人事件。更指聯發認同「五大訴求，缺一不可」的理念。張先生表示，一向認同該理念，但因為年紀關係，無用「連登」、Facebook、IG，首次遭毀壞後已請年輕朋友上網澄清，卻被網民指「自己人」、「漂白」，他又嘗試聯絡多名議員協助解釋無果，「我求助無門，入唔到個圈子入面，唯有自救」，於在店外張貼公告。他稱不怕反遭「藍絲」攻擊，因為他只是陳述事實。

指荃灣遭標籤九反地帶影響生意

張先生指聯發麻雀館前日兩度報警，不過待至昨早才有警員到場，但由於十一情況混亂，所以能夠理解。目前事件交由警方調查。他指，荃灣斬人事件後，有立法會議員將荃灣形容得如九反地帶，令未曾步足荃灣的人害怕，「你label（標籤）咗個地方，對生意有影響」，但不會搬遷躲避，因麻雀館非「話搬就搬」，有不少手續要處理。