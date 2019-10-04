【禁蒙面法】遊行人士反對政府立法　牧師：口罩變成表達不滿政權

反修例風波持續，行政長官林鄭月娥今（4日）宣布將引用《緊急法》，訂立禁蒙面法，引起不少參與遊行集會的市民反對，連過往一直沒有帶口罩上街示威的牧師，今日都帶上口罩出席中環遊行，更指口罩已變成對政權不滿的方式。而有黑衣示威者指出，烏克蘭是一個例子，政府禁蒙面後，便衍生了一場革命，但他不認為香港要經歷大型抗爭流血事件，希望政府反省為何「和理非」遊行都要帶上口罩保護自己。

(陳諾希攝)

有穿黑衣，蒙面的示威者指，部份人今早才知道有示威活動，仍然有大批市民出席，便會想到市民對法例感到顧慮，極權政府用盡方法打壓示威遊行，反映政府對市民所做的事感到恐懼，基本法已列明遊行示威是人民基本自由，為何政府多次用武力甚至法律去打壓?因為他們在維護著一個極權不公義的政權。

他指出，烏克蘭是一個例子，當地政府禁蒙面後，便衍生出一場革命，他不認為香港要經歷大型抗爭流血事件，但希望政府想清楚，究竟想將香港變成怎樣?現在和理非都要蒙面遊行，究竟我們在履行自己權利時，政府如何對待市民，政府要反省。他相信禁蒙面法實施後，沒人會退縮，政府會面對更大反抗。至於現時市民要求解散警隊，他認為現時警權過大已是事實，幾多人被打到頭破血流，甚至有人中實彈，警方更與黑社會勾結，解散警隊係必要，再制裁他們。