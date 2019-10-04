【禁蒙面法】遊行人士反對政府立法　牧師：口罩變成表達不滿政權

反修例風波持續，行政長官林鄭月娥今（4日）宣布將引用《緊急法》，訂立禁蒙面法，引起不少參與遊行集會的市民反對，連過往一直沒有帶口罩上街示威的牧師，今日都帶上口罩出席中環遊行，更指口罩已變成對政權不滿的方式。而有黑衣示威者指出，烏克蘭是一個例子，政府禁蒙面後，便衍生了一場革命，但他不認為香港要經歷大型抗爭流血事件，希望政府反省為何「和理非」遊行都要帶上口罩保護自己。
(陳諾希攝)
有穿黑衣，蒙面的示威者指，部份人今早才知道有示威活動，仍然有大批市民出席，便會想到市民對法例感到顧慮，極權政府用盡方法打壓示威遊行，反映政府對市民所做的事感到恐懼，基本法已列明遊行示威是人民基本自由，為何政府多次用武力甚至法律去打壓?因為他們在維護著一個極權不公義的政權。
他指出，烏克蘭是一個例子，當地政府禁蒙面後，便衍生出一場革命，他不認為香港要經歷大型抗爭流血事件，但希望政府想清楚，究竟想將香港變成怎樣?現在和理非都要蒙面遊行，究竟我們在履行自己權利時，政府如何對待市民，政府要反省。他相信禁蒙面法實施後，沒人會退縮，政府會面對更大反抗。至於現時市民要求解散警隊，他認為現時警權過大已是事實，幾多人被打到頭破血流，甚至有人中實彈，警方更與黑社會勾結，解散警隊係必要，再制裁他們。
張大衛牧師今日專程帶備口罩出席遊行。(陳諾希攝)
本身為牧師的張大衛對政府設立《禁蒙面法》表示好悲憤，故來到參與集會。他認為政府沒有回應訴求，而且升級，透過立法，打壓市民言論、表達訴求的自由，一直以來最擔心暴力升級，但根源來自政權，特別831後，才將暴力升級，監警會又不問港鐵取CCTV，又如何制衡濫暴，如何監警?
他作為牧師，本應不需帶口罩，我只想香港和平，年青人每晚平安回家，對住警察都係同一心態，求平安，但我今次專登帶口罩，口罩變成表達對政權的不滿，相信立法後社會情況更加惡劣，本來5大訴求，都叫回應了一個，現在又加上一個訴求，反抗聲音更大。
(鄧栢良攝)
Hugh和Simon今午參與沙田新城市廣場的口罩集會。Hugh指，政府以緊急法通過蒙面法不合理，且不會平息到反修訂風波，反而會再激起民憤。Simon表示，政府以蒙面法扼殺市民集會自由及令市民無法保護自己，「戴（口罩）又死，唔戴又死，戴就坐監，唔戴就要秋後算賬。」二人均表示，即使政府公佈蒙面法，他們亦不會放棄抗爭，因反修例風波至今已有太多人受傷、被捕，甚至懷疑有人死亡，所以只能繼續堅持，否則過去多個月的努力將付諸東流，「暴動十年都唔驚，會驚蒙面法一年？」Hugh認為，即使有蒙面法，相信出來抗爭的人數亦不會減少，因和理非亦已經進化了，已經不會再割蓆。Simon則批指，香港人一定有更加多有創意的方法應對，例如化妝或戴面具。