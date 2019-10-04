【禁蒙面法】開槍一刻片段曝光　14歲男腳中槍　便衣警中兩汽油彈

元朗休班警開槍一刻片段曝光，據了解，一名14歲男童左腳中槍。晚上九時許，反對《禁蒙面法》示威者，在元朗大馬路發現一名便衣警在私家車內，示威者包圍車輛，襲擊該名警員，混亂間，傳出一聲槍響，示威者四散。其後，休班警再被狙擊，遭示威者投擲兩個汽油彈，其中一個擲中他的身軀，險成火人，其後再有另一汽油彈再擲到他的腳邊。

據了解，中槍者為一名14歲男童。消息指，開槍的警員，為一名負責駕車的CID。當時便裝及軍裝警員在附近有行動，他停車在輕鐵站附近，期間被示威者發現，並打爛車窗向他施襲。該便衣警員被圍毆倒地，他跌在地上。混亂間，已倒地的便衣警，向上方開了一槍，當時他未確定有否打中人。

片段所見，現場傳出一聲巨響，示威者四散。之後該警員被投擲第一個汽油彈，他身軀著火，並跌下槍支。他其後打電話要求增援時，再中第二個汽油彈。他跌下彈匣，據了解被示威者焚燒。

現場消息指：開槍警員所駕駛私家車玻璃窗破碎，車內遺有磚頭，車頭亦被人塗鴉，全車損毀不堪。警員事後曾在火堆灰燼尋找彈匣，但未有發現。

警方發言人指，昨（４日）晚上９時許，大批暴徒在元朗區襲擊一名便衣警員。警員倒地後被多人圍毆，生命受嚴重威脅，為保護生命曾開一槍。其後有暴徒向該名警員投擲汽油彈，令他身體一度着火。該名警員走避時，其手槍及子彈彈匣跌在地上，有暴徒嘗試取走槍枝，被該名警員及時制止。警員要求增援期間，再被暴徒投擲第二枚汽油彈，腳部一度着火。該名警員撤退時，未能及時拾回子彈彈匣。



警方提醒市民如拾獲子彈或子彈殼，必須交還警方。任何人無牌藏有彈藥均屬違法，一經定罪，可判處罰款十萬元及監禁十四年。警方嚴厲譴責暴徒攻擊警務人員及罔顧人命的行為，並警告暴徒立即停止暴力違法行為，警方會使用適當武力驅散及緝捕違法者。