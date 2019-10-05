【禁蒙面法】14歲中槍男送屯醫　防暴守候　游乃強﹕帶走要問醫護

禁蒙面法生效前夕，港、九、新界皆爆發激示衝突，其中元朗示威者在YOHO商場聚集後，演變成元朗大馬路堵路及破壞，防暴警一度出動及在大棠路交界驅散示威者，惟警方撤退後，示威者再度以雜物佔據馬路。據悉，有便衣警員駕車車同事進行掃蕩行動，當防暴警撤離後，他將車停在輕鐵路軌上，示威者上前追問揭發其身份，包圍私家車及圍毆便衣警，他倒地時取佩槍向上方向開一槍，打中一名14歲少年大腿，而便衣警被掟汽油彈及頭破血流。14歲少年被送往屯門醫院治理，現時情況嚴重。凌晨有大批防暴警及速龍小隊進駐屯醫，守在急症室升降機口。元朗區助理指揮官（刑事）游乃強上病房調查事件，拒絕透露少年情況及是否作拘捕，並指「帶唔帶走要問下醫護先。」

防暴速龍屯醫守候。(王譯揚攝)

傍晚近6時，已有逾百示威者在元朗YOHO商場內聚集。入夜後，有示威者轉至元朗大馬路堵路及破壞，晚上近9時，一度有防暴警及便衣警員到達元朗大馬路及大棠路交界驅散示威者，其間曾舉橙旗，示威者沿大棠路退去。其後，防暴警撤走，示威者再度攻佔十字路口，並以垃圾桶、卡板等物件堵路及縱火。

至晚上9時17分左右，有示威者發現一輛私家車停泊在近大棠路的輕鐵路軌上，據悉示威者起疑，上前向司機了解，其間揭發他是警員，包圍私家車大肆破壞，警員被圍毆倒地，頭破血流，混亂間他舉起佩槍向上方開一槍，擊中一名14歲少年的大腿，示威者聞槍聲即時散開，有人隨即向警員方向連掟兩枚汽油彈。警員急步逃走，其間不慎跌槍，有示威者曾嘗試拿起搶，警員立即衝前阻止，示威者即一腳踢開手槍。警員致電同袍求救，防暴隨即出動。

受傷的14歲少年接受現場義務急救員治理，同時消防處接獲中槍報告，派出救護車趕赴現場救援。示威者在現場路面發現一枚彈殼及一個彈匣，據悉示威者已將它們掉入路障的火堆中。

14歲少年先被送往博愛醫院，其後轉送屯門醫院治理，現時情況嚴重。至凌晨0時許，大批防暴警員及速龍小隊進駐屯醫急症室，並守在急症室升降機口，據悉少年已被送上病房。元朗區助理指揮官（刑事）游乃強上病房調查事件，記者追問少年是否進行手術及警方是否已拘捕他，他拒絕回應事件，又指「帶走要同醫護溝通，現時了解初步情況啫」，其後他再向急症室的醫護作了解，然後離開。