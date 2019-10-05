【禁蒙面法】大埔雙斧大叔、長沙灣道鐵尺男　遭示威者「私了」

禁蒙面法推出，示威者各區示威，更再次發生「私了」事件。網上片段所見，大埔一名手持兩把斧頭的中年漢，獨自追襲一名口罩男，企圖斬其雙腳，數十示威者立即將他包圍，以棍、長竹等物件圍毆，雙斧男頭破血流由救護員治理。另外，示威者在長沙灣政府合署外堵路，一名白衣男手持鐵尺及路牌被包圍施襲，白衣男一直繞著消防車避開襲擊，其間曾「還拖」，他同樣被打至頭部流血，白衣染紅。

據了解，晚上10時許，大埔寶鄉橋一間酒吧外，一名藍衣中年漢手持兩把斧頭，向一名戴口罩的男子施襲，並企圖斬向其雙腳。現場示威者立即衝前，數十人包圍藍衣漢狂毆，以棍狀物、長竹枝等物件施襲，藍衣漢寡不敵眾，被打至倒在地上，示威者狂打一分鐘後散去，藍衣漢倒在地上。10多分鐘後，藍衣漢由在場的救護員為其包紥，可見其頭部以繃帶包裹。

另外，網上亦流傳另一片段，指攝於長沙灣道及欽州街交界近政府合署對開，一名白衣男子獨自一人，手持疑似鐵尺及路牌，背靠消防車，被大批示威者包圍。其間有示威者大叫﹕「唔好畀佢走呀！」示威者以垃圾桶、雪糕筒等物件掟向他，他曾嘗試反擊，揮舞手中鐵尺及衝向人群，隨即被數十名示威者還擊。白衣男一直圍著消防車避開攻擊，但示威者持續施襲。片中可見，白衣男的頭部流血，上衣被血漬染紅。