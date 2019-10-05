【禁蒙面法．全日總覽】立法首日多區現破壞　破門闖入18鄉鄉委會

周五（4日）特區政府公佈根據香港《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，引發多達14區衝突，一名14歲少年大腿中實彈。有網民發起周六（5日）到銅鑼灣一帶示威，中午時份多個商場已落閘，有工人將中國銀行分行大閘加固。警方安排水炮車及裝甲車到中聯辦、政總等重要建築物加強戒備。 至下午近三時，近千人遊行至中環後，轉戰尖沙咀築人鏈，至傍晚抵旺角一帶。防暴警曾在中環截查一對戴口罩男女及拘捕一名頭巾男。全日多區爆發衝突，上水、元朗、黃大仙、旺角、大埔等多區有示威者聚集及破壞。當中有元朗示威者破門闖入18鄉鄉委會破壞，亦有工聯會區議員辦事處被堵毀。

【0010】旺角﹕彌敦道雅蘭中心的防暴警員上車離開，現場市民情緒激動，不斷高呼「解散警隊 刻不容緩」等口號。數分鐘後，再有示威者聚集及封路。

【2327】元朗﹕大批示威者破壞近攸田東路的十八鄉鄉事委員會，並闖入內進行破壞。示威者散去，消防員及防暴警到場了解。

【2313】大埔﹕有防暴警出動及狂奔作驅散，在場人士不斷以粗口向他們指罵。

【2258】大埔﹕大埔警署對出天橋的示威者在路面設路障。早前有示威者表示一旦有警車或防暴警出動便會離開，指在場人士不夠「勇武」。大埔警署門外十數人聚集，警察在平台開燈及手持電筒照射。對面亦有人使用藍色雷射燈。

【2241】元朗﹕聚集的示威者表示向大棠路方向後退。

【2239】黃大仙﹕有市民指，大約十分鐘前在黃大仙新光對出巴士站外見到一男一女疑似警察喬裝示威者，被示威者認出後馬上跑上警車，示威者則往山上逃去。

示威者大埔警署外堵路、元朗十八鄉鄉委會被破壞﹕

+ 2

【2237】元朗﹕一名黑衣男子持刀企圖襲擊記者，在場人士大叫﹕「佢有刀架！睇住呀！」在場記者向警方大叫﹕「佢有老牛呀！」其後防暴警上前將其帶走，防暴警追問有無目擊者見到他打人或手持武器。TMHK記者指該名男子曾撞向其身邊的人，並亮出利刀。警方現正截查其背囊。

【2233】元朗﹕有示威者破壞豐年路輕鐵站閘機，與元朗警署警崗位只有50米距離。元朗警署內疑有防暴警叫「上子彈」。

【2233】大埔﹕大批街坊在天橋位置包圍大埔警署指罵。

【2228】元朗﹕示威者繼續在豐年路一帶聚集，而防暴警撤退回元朗警署。

【2226】黃大仙﹕有示威者於鳳德道十字路口快閃堵路後離去。

各區情況﹕

【2225】荃灣﹕有防暴警到荃灣福來邨被破壞的葛兆源辦事處了解。

【2223】旺角﹕示威者重回彌敦道，破壞雅蘭中心吉野家，並指會返回旺角警署。

【2219】大埔﹕防暴警上警車離開，在場街坊包圍指罵，警以強光燈照向在場記者及街坊。

【2214】元朗﹕防暴警突然向前狂奔，驅散在現場聚集的示威者，有防暴警登上天橋位置。防暴警衽豐年路及青山公路元朗段制服至少一人。有警員中胡椒噴霧，需要用水洗眼。

【2210】大埔﹕大埔超級城，有防暴警廣播作警告，其後突然狂奔驅趕在場人士，並制服三名男子。

【2204】元朗﹕元朗警署外防暴警突然舉起藍旗，與示威者相隔100米。

元朗防暴突驅散拘一人、大埔防暴制服三人﹕

【2203】屯門﹕防暴突然在屯門市廣場外拘捕一對年輕男女，現上警車。

【2202】將軍澳﹕Popcorn巴士總站有防暴警截查至少三名少女。巴士總站內防暴警制服一名男子。

【2201】元朗﹕防暴警未有拘捕任何人，返回元朗警署。

【2152】旺角﹕防暴警上車，水炮車亦離開，未有拘捕任何示威者。

【2152】黃大仙﹕示威者於龍翔道黃大仙中心對出築起路障，他們快閃堵路後離開，有司機自行下車清理。

+ 4 + 3 + 2

【2147】屯門﹕約20名防暴、便衣於大會堂截查年輕市民。

【2147】香港仔﹕一名黑背心短褲男子被警方截查及被捕。

【2141】香港仔﹕有街坊在街頭辱罵防暴警，防暴警突然衝前，街坊繼續辱罵。

【2140】大埔﹕有防暴警在大埔墟連儂隧道聚集。

【2130】太子﹕防暴警由界限街駛至旺角警署外，有防暴警下車，現時仍有示威者在旺角道聚集。

【2118】太子﹕示威者在旺角道及彌敦道交界堵路。

【2117】大埔﹕有示威者在大埔新達廣場破壞優品360後向大埔墟火車站離開。

【2115】黃大仙﹕東頭村道與沙田坳道交界十字路口有約30名防暴在場戒備。逾十名防暴警察在黃大仙紀律部隊宿舍外戒備。

【2111】荃灣﹕示威者快閃破壞荃灣福來邨工聯會區議員葛兆源的辦事處後離開。

【2110】元朗﹕速龍小隊登上警車準備離開，有街坊圍觀及辱罵警員。

【2101】元朗﹕防暴警在元朗大馬路向大棠路方向前進，現場暫未見有示威者。

各區情況﹕

+ 2

【2124】黃大仙﹕龍翔道兩條行車線回復正常。

【2057】旺角﹕旺角遊行人士行到旺角警署門外稍作停留，口叫「光復香港 時代革命」等口號，又向警署天台上向下觀察的警員射鐳射光。旺角警署水馬內有防暴警持長盾戒備，又以電筒照向外。

【2056】太古﹕太古城中心有約百人唱歌。

【2055】元朗﹕有防暴警員到場，示威者奔跑四散。元朗示威者走至西裕徑時向在場記者表示要回家，希望記者不要再跟隨。

【2053】元朗﹕有示威者指有警員到場，於是離開堵路現場，向屯門方向走去。

【2051】黃大仙﹕有防暴警在橫頭墈道近樂富巴士站拘捕三名示威者。大批防暴警在巴士總站內戒備。有街坊尾隨而至，不斷指罵防暴警，數分鐘後防暴警登車離開。

黃大仙快閃堵路，防暴警樂富拘捕三人﹕

【2047】元朗﹕一名白衣男子被示威者包圍要求刪除照片，並指刪除後便可以離開。

【2043】元朗﹕示威者較早前在元朗大馬路及大棠路交界堵路，現時又再堵路，馬路上現有數十人聚集。

【2040】黃大仙﹕示威者在龍翔道快閃堵路後離開，其後有駕駛人士自行搬走雜物。

示威者元朗、黃大仙快閃堵路﹕

+ 4 + 3 + 2

【1930】上水﹕上水新康街一帶有多間店舖被破壞，當中包括龍豐藥粧等的藥房，店舖鐵閘被噴上「愛祖國用國貨」、「水貨客食店」等的字樣。另有店舖鐵閘見有被撬痕跡，店內貨品散落一地，但店門前貼有寫上「偷嘢死全家」的紙張。

【1859】深水埗﹕示威者隊頭到達楓樹街遊樂場，並表示會在遊樂場解散，大叫明日維園見。有遊行人士指會於球場內唱歌，部分則離開。有指晚上8時他們會包圍旺角警署。

【1843】太子﹕示威者隊頭已過旺角警署，其間繼續大叫口號，暫未作挑釁行為。

【1835】旺角﹕旺角道及彌敦道交界不斷有人加入隊伍，並一直經行人路朝旺角警署方向前進。示威者其後在始創中心外討論下一步行動，決定繼續遊行，但不會在旺角警署前停留。

【1825】上水﹕防暴警已經全部撤離。

【1821】旺角﹕人鏈已到達旺角。

【1818】上水﹕防暴警及速龍小隊巡邏一圈後，未有拘捕任何人，部分警員登上警車。

上水防暴警及速龍小隊出現巡邏﹕

【1810】上水﹕大批防暴警及速龍小隊在新運路一帶聚集及登上行人天橋，但現場的示威者一旱已離開。

【1758】上水﹕防暴警出動。

【1756】尖沙咀﹕示威者人鏈已到達油麻地。佐敦有恒生銀行櫃員機出現逾二十人的人龍排隊提款，有人稱：「要㩒到擠提！」

尖沙咀人鏈﹕

【1756】中環﹕防暴警上警車離開。在場人士指，早前被截查的口罩男女疑已獲放行。

【1747】中環﹕太子大廈外的中環站，防暴警拘捕一名戴頭巾的男子，未見他有戴口罩，並押上警車。記者問以甚麼罪名拘捕該名男子時，警員聲稱稍後回應，但之後不了了之。

【1735】中環﹕大批防暴警察衝入皇后像廣場，並在滙豐總行對開電車路驅散仍然聚集的示威者，並截停及搜查一男一女，當時他們戴口罩。其餘市民不滿，要求放人，有防暴警舉起胡椒噴劑對准一名坐在花槽石壆的中年男子，並指罵他。約五十名防暴警察，聲稱正調查案件，命圍觀市民離開。

【1712】尖沙咀﹕人鏈在海防道轉入彌敦道後，慢慢朝旺角方向前進，有示威者在路中心揮旗。

【1707】尖沙咀﹕示威者人鏈沿廣東道轉入海防道並一直前行，全部人皆戴有口罩。

防暴警中環截查口罩男女，拘捕頭巾男子﹕

+ 3 + 2

【1704】上水﹕示威者在新豐路大叫「優品360呀！」，並開始破壞優品360鐵閘及燈牌。一名懷疑是鄰舖的女職員大叫「唔好呀」及指要報警，被示威者以粗口辱罵，並稱﹕「唔係搞你間倗，間舖又唔係你嘅，你老細嘅，怕咩啫！」示威者其後在上水石湖墟宣佈行動結束，又指「明日見」。

【1657】上水﹕示威者站在上水藥妝店前，破壞CCTV。

【1654】上水﹕示威者離開商場，走至行人路。

【1637】尖沙咀﹕部分示威者抵達尖沙咀碼頭，當中有人身穿寫有反抗的香蕉服。有示威者在海港城對出碼頭位置沿廣東道築成人鏈。

【1624】上水﹕示威者進入商場，破壞優品360、元氣及東海堂店舖。

上水店舖被示威者破壞﹕

+ 3 + 2

【15：56】上水﹕有示威者在中國工商銀行門外企圖破壞，之後眾人跑離。

【15：48】銅鑼灣：遊行人士於遮打道逗留約10分鐘，不少人高叫口號後陸續散去。

【15：38】上水﹕有示威者以欄杆及垃圾桶堵新康街，但人數只有10多人。

【15：20】銅鑼灣： 遊行人士高叫新口號「我有權，戴口罩」及「六大訴求」。目前示威者停留在遮打道一帶位置，更有示威者呼籲表示「聽日SOGO見」。

【15：20】銅鑼灣： 香港眾志秘書長黃之鋒表示，政府宣佈緊急法銀行就出現擠提，香港整個國際形象打擊很大。「我睇完林鄭個電視講話，就覺得好似公益金便服日嘅老人家，唔知係到做乜。」昨日一名中學生中實彈受傷，而政府一直指與市民對話，但是未有為禁止警員用實彈作出規限，黃認為任何對話都是沒有用。黃之鋒續指，希望香港人權民主法有望在今年通過，希望制裁香港官員攬權的法案。

「就算我有戴口罩，大家都會認到我，所以都係於是無補！」對於政府禁蒙面法的法案，由於大家都擔心吸入催淚彈感到不適，所以都會選擇戴上面罩，「大家都抗議蒙面法，所以大家都戴口罩。」黃之鋒政府立禁蒙面法，只是將運動加強抗爭氣氛，「香港人用武力抵抗，至七月已經逾來逾明顯。」目前政府沒有成立特別調查委員會，有感令香港成為警察城市。

【15：11】銅鑼灣：遊行隊伍步行至警總對開位置，其間有數名軍裝警員，站在軍器廠街天橋上觀望。遊行人士高叫「黑社會」及「解散警隊」等口號。另外，十多名防暴警員在警總內戒備。

【14：55】銅鑼灣：隊頭步行至修頓球場對開，現場逾千人聚集，部分人戴上口罩，不少遊行人士戴上口罩。

【14：35】銅鑼灣：怡和街馬路有障礙物，巴士須掉頭。有人在軒尼詩道擺上攤檔，並放滿雨傘及口罩等等物資，並用大聲公播放歌曲「願榮光歸香港」。

【14：16】銅鑼灣： 遊行人士行出SOGO對出馬路，現場近300人聚集，遊行人士行經希慎廣場對開，亦高呼「五大訴求，缺一不可」等口號。

【14：16】銅鑼灣：遊行人士開始聚在一起，並不斷高喊口號如「香港人 反抗」、「Fight for Freedom. Stand with Hong Kong.」等口號。

【14：07】銅鑼灣：SOGO及東角道一帶有口罩人士聚集，現場約200名人在場。在SOGO門外聚集的伍女士表示，她今天到場支持年輕人，並對《禁蒙面法》表示莫大的憂慮，擔心一旦開了引用緊急法的先例，日後香港市民會「冇哂自由」。

(余俊亮攝)

香港眾志秘書長黃之鋒表示，對於政府禁蒙面法的法案，由於大家都擔心吸入催淚彈感到不適，所以都會選擇戴上面罩。目前政府沒有成立特別調查委員會，有感令香港成為警察城市。(李智智攝)

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(李智智攝)

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警方因應近日示威愈趨激烈。今午接近12時，香港01記者發現1號及3號輛水炮車、以及兩輛「銳武」裝甲車終駛至中聯辦對開位置戒備。現場所見，兩輛水炮車、兩輛「銳武」裝甲車如常在中聯辦附近戒備，慎防有示威者衝擊中聯辦。警方亦安排兩輛「豬籠車」及兩輛旅遊巴到場，有蒙面警員從豬籠車下巴，搬運物資。

而銅鑼灣一帶多個商場閉關，不少珠寶首飾店及銀行均落閘，有工人為中銀外牆玻璃以木板加固，市面人流銳減。軒尼詩道及波斯富街交界的交通燈失效，有交通警員在場指揮交通。至下午一時許，守護孩子成員到達SOGO門外，現場亦有十多名市民在場。在SOGO門外的伍女士表示，今天到場是支持年輕人，並對《禁蒙面法》表示莫大的憂慮，擔心一旦開了引用緊急法的先例，日後香港市民會「冇哂自由」。

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政府通過《禁止蒙面規例》全港多區示威

周五（4日）特區政府公佈根據香港《緊急法》通過了《禁止蒙面規例》，並於周六（5日）零時零分正式生效。網民隨即號召「十八區起義」，呼籲市民上街抗惡法。周五晚上，本港多達14區發生衝突，部份示威者大肆破壞中資店舖，另外有示威者破壞新界鄉議局大樓，並向上水警察宿舍擲汽油彈。

14歲少年大腿中實彈 送院搶救

周五晚上衝突中，據悉，有便衣警員駕車車同事進行掃蕩行動，當防暴警撤離後，他將車停在輕鐵路軌上，示威者上前追問揭發其身份，包圍私家車及圍毆便衣警，他倒地時取佩槍向上方向開一槍，打中一名14歲少年大腿，而便衣警被掟汽油彈及頭破血流。該名14歲少年被送往屯門醫院治理，情況嚴重。

多個商場周六停業 百佳全線休息一天

多個商場亦宣布周六全日停業，包括沙田新城市廣場、旺角MOKO新世紀廣場、奧海城等。商戶方面，屬長和系旗下的百佳超級市場今早於facebook專頁宣佈，店舖休息一天，而屈臣氏、豐澤則機場店除外，全線香港店舖休息一天，至於滙豐香港部分分行暫停營業。