【禁蒙面法】示威者旺角設路障　過路男圖移走遭「私了」

行政長官林鄭月娥日前宣布根據《緊急情況規例條例》，訂立《禁止蒙面規例》，昨日（5日）起實施，多區出現示威活動。昨晚警方在彌敦道曾進行清場，期間拘捕一名男子，示威者四散。警方收隊離開後，示威者於今（6日）再度以竹棚堵路，佔領彌敦道，期間有過路男圖移開路障，與在場人士發生口角衝突，疑遭「私了」。及後示威人士撬開裝有天眼鐵柱底部蓋掩，拋入火種冒煙，消防接報到場將火救熄。

防暴警昨晚深夜完成清場行動，凌晨零時許返回旺角警署後，有示威人士再度佔路，於亞皆老街彌敦道以竹棚設路障，堵塞彌敦道南北行及亞皆老街交通。凌晨兩時許，一名萬姓男子途經上址，嘗試移開路障，推翻部分竹枝，示威者一度向萬男表示勿移開竹枝，惟萬男未有理會，與示威者一度發生口角後，及後遭「私了」拳打腳踢，頭破血流，有人報警求助。在場義務急救員替該名男子包紮後，再由救護車送院治理。

到凌晨3時許，示威者於彌敦道亞皆老街交界，撬開一支裝有天眼的燈柱蓋掩，拋入火種，柱頂天眼冒煙，消防接報到場，以滅火筒將火救熄。消防員檢查燈柱後，關上蓋掩離去。

男子疑遭「私了」，頭破血流。（賴南秋攝）

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駕駛人士自發移開路障

現場受路障影響，駕駛人士途經上址時，均特意駛上行人路繞過路障離開，及至凌晨4時許，有駕駛人士自發移開路障，現場交通回復正常。直至今晨5時，現場只餘下惠豐中心對開一個路障屹立不倒。現場車輛慢慢經過，由於尚未恢復交通燈正常運作，不時發生驚險畫面，幸好未發生交通意外。

駕駛人士自發移開路障。（賴南秋攝）