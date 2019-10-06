【禁蒙面法】尖沙咀Starbucks暫停營業　文化中心取消活動

政府早前(4日)引用《緊急法》通過《禁止蒙面規例》，引發多區衝突；今日再有網民號召於九龍尖沙咀及港島銅鑼灣遊行，反對《禁止蒙面規例》。尖沙咀有商店已提早關門，星光廣場Starbucks今日暫停營業，文化中心則表示因應突發事件，將取消今日兩場活動，並於下午1時關門。

Starbucks暫停營業 文化中心取消賀國慶表演

網民發起今午2點於尖沙咀梳士巴利道，遊行至楓樹街遊樂場；至上午11時半，梳士巴利道一帶暫未見相關遊行人士。尖沙咀祟光百貨未有關門，有職員表示將營業至晚上10時半才關門，而星光廣場Starbucks門外通告則指，因應突發事件，今天將不會營業。

尖沙咀文化中心已取消今日的兩場活動，包括香港青年樂團「慶祝建國70年-樂力連心國際青少年賀國慶演奏會2019」，以及祖‧斯特朗格蘭藝團（挪威）及于莉‧基德藝團(荷蘭)的《可可‧香奈兒》，中心將於下午1時關門，門外通告又籲購票人士保留完整門票，以便日後安排退票程序。

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網民號召九龍港島遊行

示威浪潮持續，政府日前（4日）引用《緊急情況規例條例》通過《禁止蒙面規例》，引發市民不滿，多區發生衝突示威活動；有網民號召今午於九龍尖沙嘴及港島銅鑼灣遊行，反對《禁止蒙面規例》。