【禁蒙面法】金鐘一小時兩度射催淚彈　彈頭從天而降　未見警蹤影

反修例風波持續，政府上周五宣布以緊急法立《禁蒙面法》，有網民號召今日（6日）到港島遊行集會抗議。示威者沿銅鑼灣遊行至中環遮打花園，途經灣仔警察總部時不斷指罵及侮辱天橋上的警員，有人用鐵馬封鎖天橋出入口。下午3時40分，警方在金鐘道施放至少五枚催淚彈，示威者向中環及銅鑼灣方向四散，然而，約半小時後，群眾待煙冒消散後再次聚集灣仔警總外，繼續炮轟警隊，有人不滿直斥「點解市民唔可以戴口罩，警察就蒙晒面」。約一小時後，警方再度於金鐘花園一帶射催淚彈，但現場未見到警員身影，只見催淚彈從天而降，估計是在警總內或，警總高處 發射。

下午3時許，大批示威者以流水式在軒尼詩道遊走，示威者行經灣仔警察總部時不斷指罵天橋上的防暴警察，約3時40分，警方在金鐘道向灣仔方向發射催淚彈，約10分鐘後，太古廣場附近有出催淚彈發射，現場消息指至少發射五枚。

大批示威者在煙硝中慌忙逃跑，分別向金鐘及銅鑼灣方向四散，警方在施放催淚彈後未有進行清場，只有約數十名防暴警在警總天橋上戒備，他們都持有張盾及長槍，有防暴警戒備時將槍管對外。

從警總高位朝地面發射

約4時15分左右，現場催淚煙消散，示威者從四面八方再次聚集警總外一帶，不斷叫囂叫喝罵警員，有人用鐳射筆照射，亦有人搬雜物圖堵塞警總天橋出入口。有警員在天橋上，拿出一個膠盒，內裏載有水，向天橋下的群眾潑灑，亦有警員持手機拍攝橋下群眾，激起示威者不滿。

至4時50分，金鐘花園再次發射催淚彈，但現場未見警員蹤影，只有催淚彈從天而降，有些從花叢後拋出，估計是從警總內發射。有示威者撿起冒煙的彈頭朝警方方向投擲，亦有「煙帽隊」用水淋熄，更有示威者將催淚彈放入防水袋中，以弄熄催淚彈。未幾，現場再傳出十數發槍聲，催淚煙霧鎖金鐘花園，示威者棄守沿皇后大道東向灣仔方向速逃。