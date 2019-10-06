【禁蒙面法】示威者新招　路障前灑衫鈕落地　圖跣低防暴

反修例示威在全港多區爆發，今日下午，示威者突襲九龍塘，破壞港鐵站及在附近投擲雜物，防暴趕至舉藍旗驅散，示威者分兩路逃走，一批逃往石硤尾，一批往太子。防暴警抵達石硤尾時示威者已不知所蹤，現場街坊群聲指罵防暴，期間兩名男子就警方制服帶走；而太子站警方則多次發射布袋彈、橡膠子彈及催淚彈，示威者再次四散，期間有人向地面灑衫鈕，意圖跣低尾隨追捕的警員。

下午4時，示威示突襲九龍塘，大批防暴警員趕至，封鎖窩打老道，雙方對峙，警方其後在近美國國際學校舉藍旗，近百防暴推進。

示威者分兩路逃走，其中一批朝石硤尾方向逃跑，沿途於達之路、歌和老街交拆鐵欄，示威者跑到石硤尾南昌街後，有多輛警車趕至，但現場只餘圍觀街坊，未見示威者。防暴警突然衝落車，衝上一個街市平台制服了一名「街坊Look」的年長男子。

未幾，再有防暴追趕一名20多歲青年，追至窩仔將他制服，警方先後將兩人帶走，現場圍觀街坊不滿，向防暴警爆粗指罵，期間有警員還口，喝令街坊「過嚟啦！過嚟啦！」

從九龍塘逃走的另一批示威者跑到到太子站外，有人於界限街設路障，約4時半，旺角警署舉黑旗及橙旗，在平台的防暴警察幾度持槍，之後向太子道西方向開了多槍，包括布袋彈、橡膠子彈及催淚彈。

示威者聞槍聲四散，於太子道西近旺角維景酒店對出有路障並縱火，亦有人向地面灑大量衫鈕，估計是用作跣低追趕的防警。