【禁蒙面法】中年漢大叫「打暴徒」　闖食肆潑熱水　奪長刀嚇食客

反修例風波持續多月，社會上不時發生因政見不合而持刀傷人事件。長沙灣青山道今日晚上有一名中年漢突然失控大叫「打暴徒」，現場兩名少女被嚇親，途人立即追前，中年漢高叫「兄弟快啲嚟幫手」後跑入一間茶餐廳，拿起熱水壺淋潑食客，更闖入水吧取出兩把長刀恫嚇店員及食客，之後匿入廚房。食客受驚四散，三名救護趕抵勸說中年漢，其間一名女子疑拍攝在場人士大頭被圍，防暴接近一時後到場，並將中年漢帶走。

晚上約8時半時，長沙灣青山道有一名男子突然大叫，有兩名少女被嚇親，途人上前要求他道歉，惟該名男子突然失控，跑出馬路大叫「兄弟快啲嚟幫手」，途人見狀大叫「有人打人呀」並追前，該男子跑入青山道翠河餐廳內，走到水吧拿起一個熱水壺，一度向人淋潑，他之後再衝入廚房拿起兩把牛肉刀，餐廳食客驚慌四散，男子之後躲入廚房內，曾經有人試圖拉扯他不果。

救護率先到場 勸說中年漢

三名救護員率先到場，疏散餐廳內食客，並勸說男子出來，現場一名男子被熱水淋傷需即場敷治。現場發生小插曲，一名女子被指拍攝在場人士大頭，引起圍觀人士不滿，包圍她要求刪去相片。

涉影「大頭」女子情緒激動

約9時半，多名防暴警員到場，將被圍女子帶入廳餐，惟女子依然情緒十分激動，哭說其手機已不知所終。近晚上10時，警方將持刀男子鎖上手銬，帶上警車帶署調查。