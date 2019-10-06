【禁蒙面法】涉毀沙田美心食肆　十數青年被捕　防暴警命令除衫

全港多區今日都爆發反修例示威，以往警民衝突激烈的沙田區今日則相對平靜，不過，在晚上10時許警方突然在百步梯一帶展開截查及拘捕行動。現場消息指，今日有少量示威者曾經堵路，及破壞美心集團的食肆。警方行動中至少拘捕十人，當中有被捕少年被命令除衫，需赤裸上身，亦有人頭破血流。記者在拍攝期間遭警方阻撓，要求出示身分證。

據現場消息指，今晚有少數示威者在新城市廣場外設路障，亦有針對美心集團的破壞行動。至晚上10時許，防暴警員陸續到沙田一帶戒備，在沙田百步梯最少有十人被截查，要求雙手擺頭，其間有最少10人被捕，他們大部份都沒穿黑衣及沒有蒙面，惟事前曾聚集百步梯，多名男子被要求脱去上衣搜查，有被捕少年赤裸上身，頭破血流。

有在場警員刻意阻撓記者拍攝頭破血流的被捕男子，即使記者身穿反光衣及帶有記者證，但仍要求出示身分證截查。

有被捕青年頭破血流

記者向現場警方求證，指被捕人士屬於疑犯，涉沙田大會堂美心酒樓刑事毀壞，記者追問有何證據，警方則稱「依家就係要帶返去查」。

沙田區議員許鋭宇及黎梓恩到場介入，要求了解居民情況，以及監察警員有否濫捕，有防暴警員情緒激動，指斥被捕人士是「暴徒」，反問「係咪想阻我哋執法？」，負責與議員對口的防暴警亦否認濫捕，「你睇我哋幾好，帶晒佢哋上去（有蓋地方）唔洗淋雨。」

記者目擊有被捕少年頭破血流，需包紮傷口，問及是否曾用警棍擊打制服，有防暴警察則指有人反抗，曾用適當武力，但拒認用警棍擊打。