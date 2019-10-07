【禁蒙面法】商罪科探員深宵抵深水埗　赴的士撞人現場蒐證

探員檢走一支竹杆。(陳永武攝)

《逃犯條例》修訂引發連續多個月示威風波；政府上周宣布引用「緊急法」訂立《禁蒙面法》，再引起大批市民不滿，上街遊行。有示威人士昨午(6日)沿旺角往深水埗遊行，期間有的士司機深水埗，涉嫌突然加速衝向人群，的士剷上行人路後撞及多人，撼向一間店舖的拉閘始停下。事件導致一名女途人大腿骨折，情況嚴重，另有兩人受輕傷。大批示威者不滿，有現場人士直指該名的士司機是「殺人犯」，隨即有人將的士司機拖出車外圍毆。

涉事女傷者由消防員及救護員即場治理，再送往瑪嘉烈醫院搶救；至於涉事的士司機，則被打至頭破血流，部份在場人士隔開，並大叫「唔好打喇！」最終防暴警員到場築起防線，救護員到場將他送往醫院治理，情況嚴重。

今日(7日)凌晨2時左右，有便衣警員重返長沙灣道與汝洲街交界撞車現場蒐證，當時的士仍未拖走。期間，探員拍攝及取走證物。據知該批探員隸屬商業罪案調查科，消息稱，暫未知會否循司機駕駛態度方向調查此案。現場所見，探員檢走一些竹枝、背囊、鞋等物件返署調查。

一名少女嚴重骨折

據了解，事件中共有三名行人受傷，當中一名南亞裔人士受輕傷，另外兩名傷者為年輕女子，現場人士指其中一名少女嚴重骨折，左小腿扭曲，情況嚴重，另一人輕傷，分別送往明愛醫院及瑪嘉烈醫院治理。