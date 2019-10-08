消防內部指引　就不同暴力場景提供「講稿」　冀前線堅定作出呼籲

反修例風波持續多月，示威者於全港多區縱火及「私了」不絕，上周五（4日）一名男子在深水埗與示威者發生衝突後遭人圍毆，男子逃到一輛消防車後找掩護，期間消防員未有落車營救，引起討論。 據了解，消防處助理處長（新界）邱偉強日前發出內部指引，希望能以理性態度應對暴力事件，並舉例兩個不同情景，當遇到破壞縱火，或有人被打至性命危險時，消防可使用廣播器，依「講稿」用「堅定語氣」讀出呼籲，嘗試制止破壞及攻擊。

消防處回覆香港01查詢表示，消防處各行動總區發出相關內部指引，目的在於盡快提醒前線同事處理衝突或暴力事故時，必須在可行情況下以協助有需要人士及拯救傷者為首要考慮。

消防處續指，由於本處對處理衝突或暴力事故缺乏實戰經驗，因此發出相關指引，提醒前線同事作出相應處理及作為參考。處方稍後亦會就處理衝突或暴力事件作出檢討，包括裝備、訓練及行動指引。

根據香港01取得消防助理處長（新界）邱偉強發出的內部指引，指本港過去數月的遊行中，往往出現示威者與市民之間的衝突或暴力事故，示威者亦對財物放火或破壞，在消防參與滅火救援行動時，除了能堅守救災扶危使命外，在面對有人士使用暴力時，「希望前線同事以理性的態度，因應不同場景（如在車上可以使用廣播器），在安全情況下用堅定的語氣宣讀出以下其中合適的呼籲，嘗試令對方停止破壞或者攻擊」。

情景一，如在出勤現場遇見暴力破壞/縱火行為：

各位，香港係大家嘅屋企，知道大家都熱愛呢個家，但希望大家可以停一停，睇一睇眼前嘅景像，唔好再破壞……呢個家

情景二，遇見有任何人士被毆打，有性命危險（在安全情況下同事應嘗試上前拯救已被打至重傷人士）：

畀消防員先同傷者進行急救，如果唔係佢會有生命危險，佢哋都有屋企人，有朋友/有同事，你哋於心何忍？

提醒呼籲及移路障前通知消防控制中心

指引亦明確指出，前線在安全環境下，主動落車移除道路障礙物，不但能解除道路使用者危機，避免發生意外，亦能使救援車輛得以迅速到現場執行任務。指引強調，前線如遇上述暴力事故，在介入或處理路障，應盡量通知消防控制中心。

不過，指引發出後，即有消防向邱發匿名電郵，直指講稿愚蠢（foolish），質疑邱未完全了解現時事態發展，反指如果邱與同袍一同站在前線，將會明白相關指引是十分荒謬（totally absurd）。電郵又語帶相關，指邱如能身以作則，到現場向同袍作出示範，相信能更有效讓同袍了解其想法。

職工總會：相信只供參考 需視情況而定

消防處職工總會副主席聶元風認為，相關指引並非只要求前線人員照稿讀，消防員在現場處理事故面對群眾時亦需要有互動，有溝通，向示威者表明來意，相信引指只是供前線人員參考，還要視乎現場情況而定。聶強調，正常情況下，消防不會處理暴力事故，但消防的工作是救援，不希望因遇到暴力事件而令同袍卻步，「相信市民唔想見到，亦冇一個兄弟想見到」，因此希望管理層能盡快制訂指引，如何處理衝突或暴力事件。