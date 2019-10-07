【10.7新界】將軍澳警拘多人　示威者天橋掟單車　警開槍施催淚煙

反對修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，政府宣布以《緊急法》實施《禁蒙面法》，爆發新一輪示威浪潮。網民今日發起「十八區開花」集會，呼籲下午3時在港九新界集會，同時，有網民提出在晚上8時才進行十八區行動。下午3時許，將軍澳新都城及Popcorn開始有示威者聚集唱歌及叫口號，氣氛平和，然入夜後情況急轉直下，示威者毀壞美心集團食肆，防暴警展開清場制服多人，示威者天橋投擲單車還擊，警開兩發橡膠子彈並施放多枚催淚彈。

下午貼文宣叫口號 氣氛平靜

下午3時許，Popcorn約有30聚集，示威者分別在一樓Starbucks及往尚德邨天橋貼文宣。新都城二期有約一百名市民聚集，高呼「光復香港，時代革命」、「香港人，反抗」等口號，氣氛平靜。

示威者破壞美心旗下食肆。（香港01記者攝）

示威者毀美心「simplylife」 防暴抵唐德街拘少六男女

晩上近9時，Popcorn人數增加至百人，有示威者帶走唐德街前往尚德邨，其間數名示威者擊碎美心集團旗下食肆「simplylife」玻璃窗及入內破壞。同時，大批防暴警員抵達唐德街，其間突然急速推進，制服最少三男三女並帶上警車，並築起防線與和示威者距離百米對峙。

示威者掟單車及縱火 警施兩橡膠子彈多枚催淚彈

示威者於唐明街公園與防暴警理論，其間有人從天橋將一輛單車掟向地面的防暴警，一名警員被擊中跌倒，最少一名防暴警擎槍指向天橋，其間，有示威者從一橋及平台向防暴警擲物，警員舉起橙旗及黑旗，並迅速連開兩槍橡膠子彈。在場人士不斷大叫「黑社會」，防暴警不斷後退，並有警員向同僚稱﹕「舉咩旗呀！上車啦！」有示威者向警車懷疑掟汽油彈，防暴警施放催淚煙，其後登車離開，有市民向警車投雜物，有人走出唐俊街馬路企圖追上警車。

示威者從橋上掟車，防暴槍擎槍。（香港01記者攝）

示威者闖將軍澳站毀壞 防暴去而復返再拘多人

示威者其後於唐俊街設路障，以共享單車及垃圾桶等堵路，其後向將軍澳站方向前進，一名示威者闖入站內開動消防喉射水，部分示威者跟帶拉出消防喉轆，並持棍破壞站內設施，其他人舉起傘陣掩護。約5分鐘，大量警車抵達將軍澳站，防暴警於寶邑路制服一名男子，示威者再度與防暴對峙，其間一名防暴警施放胡椒噴霧，多名示威者及記者「中椒」，近晚上10時寶邑路警車撤離。同時防暴警於唐俊街施放近十發催淚彈，警察衝上寶盈花園一條後樓梯拘捕示威者，並進入將軍澳交通交匯處搜示威者。