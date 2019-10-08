【10.7新界】新港城職員奮力擋門　防暴強行闖入　居民不滿圍警署

反修例示威持續，昨晚（7日）馬鞍山爆發警民衝突，大批防警員在新港城中心外一度硬闖商場採取行動，四名商場職員合力擋住大門阻止，惟防暴警合力猛推撞開大門，商場職員扯都扯不住，防暴警長驅直進在商場制服一名男子，一名在現場採訪的記者稱被防暴推跌，更扯走眼鏡，終由另一名防暴扶起。逾百示威者深夜包圍馬鞍山警署，抗議警方肆闖商場，最終施放至少三枚催淚彈驅散。

晚上8時許，馬鞍山爆發警民衝突，約9時許，馬鞍山新港城中心外有大批防暴警及便衣警不斷推撞玻璃門，商場四名職員合力頂住大門，阻擋警員進入，商場內亦有多次市民圍觀，不斷指罵門外警員，不准進入商場地方。

制服一男子 撞跌一記者

然而，在警員猛力狂推下，職員最終未能制止，有防暴撞開大門，職員試圖拉住無果，大批警員即長驅直進跑入商場內，圍觀市民大驚四散，一名男子被警方制服地上，據當時採訪的立場新聞記者表示，她遭防暴警員推跌落地，並撥走眼鏡，拉走電話差電線，其後有警員將她扶起。

防暴硬闖商場逐格睇：

警施三催淚彈驅散

警方硬闖商場行徑惹居民不滿，逾百示威者晚上10時半到馬鞍山警署對面行人路聚集，期間有人向警署射鐳射光，約半小時後，警方舉起黑旗，警告即將施放催淚彈，惟示威者依然未有散去，數分鐘後警方發射至少三枚催淚彈，霧鎖馬鞍山。