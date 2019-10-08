【禁蒙面法】被指進入大學範圍大搜捕　警方：在一些大學附近執法

對於有警員日前進入大學校園範圍，被外間質疑有警員進入大學「大搜捕」。警方於深夜透過FACEBOOK專頁發文指需澄清。

該帖文稱：「近日有不少聲音質疑，警方進入大學範圍進行大搜捕，警方必須澄清，這是一個失實的指控。過去週末，警方在接到報案後或進行掃蕩期間，曾在一些大學附近進行執法，但並不是傳言的大搜捕。」

警方又指：「如無實際需要，警方不會進入公眾場所或私人地方執法。但很多時候，警方是接到有人報案，或目擊一些罪案已經或者正在發生，警方職責所在，都需要進入這些範圍。」

該帖文又援引「香港法例」第232章《警隊條例》第10條、第50條(3) 及 (4) 。帖文指出：「當警察有合理懷疑，在任何公共或私人場所，包括屋苑、商場、港鐵等等，有人可能干犯刑事罪行，警方都有權力進入相關地點，以作出拘捕。」

中大學生會較早前發表聲明，指在本月6日凌晨約2時，有大批防暴警察接獲有人毀壞大學站設施後，在無通知校方及未經校方同意下進入校園範圍。中大回應指，據悉港鐵大學站的設施被人惡意破壞，港鐵報警處理，警方派員到車站範圍及各出入口調查，大學並未有接獲警方事先通知有關事件，而事件中並沒有任何中大學生被捕。

而浸大學生會編輯委員會，在專頁上載片段，指3名浸大宿生因非法集結在傳理及視藝大樓被捕，其間防暴警察闖入校園範圍。

浸大校方發聲明指，周日下午約4時，警方在聯福道追捕一名示威者曾經進入校園範圍，但根據所得資料，警方沒有在校園作拘捕，其後在傳理及視藝大樓附近公眾行人路進行拘捕行動，有5名學生在事件中被捕。浸大重申：校園屬大學管轄，警方無手令或合理原因無權進入，並指香港情況持續惡化，呼籲學生保持冷靜，遠離危險地方。

(祟基學生會片段截圖)