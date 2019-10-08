【禁蒙面法】休班救護員疑戴口罩被捕　警搜查所屬分局拒答編號

《禁蒙面法》生效後多人被捕，更疑牽涉一名休班救護員。本周日（6日）晚上，該名救護員於當日晚上8時許下班，乘巴士返回位於元朗的寓所，期間一直有戴上口罩。當他落車後前往寓所附近的食店擬享用晚餐，卻於途中被防暴警員截查。據知當時該名救護員亦已合作，立即脫下口罩讓警員檢查，惟最終仍被拘捕。

《禁蒙面法》生效後引發多場示威，元朗區為其中一個主要戰場。讀者表示一名救護員周日（6日）休班，回家途中在元朗巴士站下車被警員截查。他報稱不適戴上口罩，警方指其涉嫌非法集結將他拘捕，事後更到所屬荃灣區消防局搜索。

據了解該名救護員仍在拘留當中，晚上7時半左右周日因身體不適放工戴口罩坐巴士，落巴士時沒有除口罩，8時許元朗區防暴警到場，將佢截停後作出拘捕，翌日將他帶到荃灣區消防局搜索。警員押事主搜儲物櫃，據知荃灣區消防局局長放假都返局處理事件，局長要求警員提供編號不果，並揚言控告在場消防人員阻差辦公。據了解局長不滿警員反應，已紀錄過程，並與工會商討向警方及保安局投訴，並會與消防處處長討論。

消防處職工總會主席聶元風表示聽聞事件，正在了解當中，而過往有消防救護員犯上法律，都有類似到消防局調查、查封儲物櫃的情況。香港01正向消防處及警務處查詢。