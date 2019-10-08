【警方記者會】重推WeChat、Line、電郵等熱線　WhatsApp拒警使用

警方上月曾推出十條WhatsApp「反暴力報料熱線」，惟被母公司facebook刪除熱線，警方仍隨即停用。至今日（10月8日），警方再度推出「更新版」，新增一個非緊急熱線號碼+852 5333 3103，適用於WeChat 、 Line、 SMS，市民亦可以使用熱線電郵，讓市民向警方提交情報，協助預防及偵查罪案。資訊系統部高級警司陳志勇指出，市民十分渴望社會恢復應有秩序，警方在不同渠道收到市民要求有一個非緊急熱線以提供資料，故重推熱線，並指上述三平台為市民常用平台。至於WhatsApp因該公司不同意，故警方今次未有使用。

資訊系統部高級警司陳志勇在今日的記者會上表示，過去四個月香港出現動盪不安情況，暴力事件不斷升級，9月10日警方透過社交媒體平台讓市民提交相關情報，以協助警方預防及偵查罪案。熱線開通數日後，警方已收到大量的資料及錄像，有利警方制定止暴制亂的措施，亦反映市民十分渴望社會恢復應有秩序，警方亦在不同渠道收到市民要求有一個非緊急熱線可以提供資料予警方。警方今日（8日）重新推出多平台報料熱線，新增一個熱線號碼，新用的號碼為5333 5103。如果市民透過Line及WeChat搜查，可以搜索+852 5333 3103，或搜索用戶名字hkpf53333103。市民亦可以透過警方專設電郵﹕hotline@police.gov.hk 報料，當警方選擇不同社交媒體時，是以香港市民常用平台作為基礎，包括上述三個平台。而之前使用過的平台，因該公司不同意警方使用，在是次重新推出的平台，將不會包括之前的WhatsApp。為了減少自動化訊息，是次新增的平台亦不會用自動化回覆。是次熱線及電郵不適用一般報案，如果需要報案，請到就近警署或致電999。

他表示，警方處理市民個人資料時，會嚴格遵守個人資料私隱條例及既有程序，亦不會向第三者提供資料。一般取得的資料會用作偵查及防止罪案，警方亦會按收集資料的目的，及所需的保留時間，以保留個人資料。當沒有相關目的使用資料時，除非符合其他法例要求而保留外，警方會在合理時間內銷毀。警方會不斷開拓不同的社交媒體，去收集市民訊息及意見，以止暴制亂，相信奉公守法的市民會支持警隊，幫助香港重回正軌，恢復法治。以上資料亦可以到警隊公眾網頁上瀏覽。

「香港警察反暴力報料熱線更新版」不聽任何來電

根據警察網頁，新熱線號碼適用於WeChat 、 Line、 SMS，市民亦可選擇新熱線電郵 hotline@police.gov.hk。網頁指，近日示威活動暴力不斷升級，警方在與不同社交媒體溝通及聆聽社會各界人士意見後，決定更新反暴力報料熱線。

「香港警察反暴力報料熱線更新版」只接收反暴力情報以協助預防及偵查罪案；包括資料、相片、錄音及錄像，不會接聽任何來電。熱線並不適用於一般報案 。警方不會透過此熱線索取個人資料，亦不會向第三方透露報料人電話及提供的資料。警方將按收集資料的目的所需的時間保留你的個人資料。當沒有必要為相關目的使用個人資料時，除非為符合法律上的要求而保留外，該等個人資料將會於合理時間內被銷毀。