【警方記者會】10.1警天橋上掟垃圾桶　江永祥：如證實，嚴肅跟進

反修例浪潮持續，十一國慶當日多區爆發激烈示威及衝突，法新社記者近日於Twitter上載一段稱攝於十一的片段，指示威者因警方催淚彈及胡椒噴劑走避期間，警員從行人天橋向下投擲一個垃圾桶。警方今（8日）例行記者會上確認當時有警員於天橋上執行職務，並同意該行為是很危險的動作，如確認是警員所為，會嚴肅跟進。

根據法新社記者上載的片段，事發在10月1日灣仔柯布連道，當時警方已施放催淚煙，一片煙霧瀰漫，示威者在天橋下走避，其間天橋上有多名防暴警員向橋下開槍，一名警員突然舉起一個垃圾桶擲向橋下。

警察公共關係科署理總警司江永祥表示，當日「暴徒」在灣仔及軒尼詩道一帶設置大量路障及擲汽油彈，以及向警方防線擲硬物及磚頭，警方在附近進行驅散行動，警方確認有警員在柯布連道天橋執行職務。根據網上片段，江永祥稱，同意如果從行人天橋向下投擲垃圾桶是很危險的動作，若有人經過，很有可能會造成一些很嚴重的傷害，警方會了解事情，「如果我哋證實到同事真係有作出相關行為，我哋係會嚴肅跟進。」若當日有人在現場目擊事件，可向警方提供資料，而警方會主動了解事件。

警察公共關係科署理總警司江永祥確認，事發時柯布連道行人天橋上有警員執行職務。（陳浩然攝）

示威者天橋擲垃圾桶 警：足以致命

根據資料，8月17日「光復紅土」遊行後，有示威者於旺角一帶聚集，警方駛散期間，有示威者從彌敦道及旺角道交界的天橋上擲下一個垃圾桶，警員向天橋開槍發射布袋彈。警方期後於記者會上指垃圾桶擊中警車，擲中人會有嚴重傷害，足以致命，必需制止危及在場人士的行為，開槍合理合法。

8月時，示威者從天橋擲下垃圾桶，警員開槍。（資料圖片）