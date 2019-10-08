【警方記者會】空投單車重創警員　示威者設路障截車揪出休班警

《禁蒙面法》生效的前後四天，全港多區爆發激烈衝突，示威者的暴力程度亦有所提升，未因新規例生效而降溫。警方表示，過去周末的衝突中，共有14名警員在行動中受傷，包括昨晚在將軍澳，有示威者由天橋高處向下投擲共享單車，擊中一名警員，導致其頭、頭重傷。警方又提到，示威者設非法路障截查車輛，檢查車上人士的隨行物品及手機，以揪出休班警或持相反意見的人。警方加強路面巡邏打擊非法路障，共拘捕19人，年紀最細僅13歲。

示威者由橋上掟單車向地面防暴警。（香港01記者攝）

警察公共關係科署理總警司江永祥，截至昨日的行動，警方於周末衝突中有14名警員因行動而受傷，包括10月4日一名便衣警在元朗執勤時被示威者圍毆及用汽油彈襲擊，他左前額、後腦等多處受傷；10月7日晚上，一名警員在將軍澳驅散示威期間，被人從高處投擲單車襲中頭部，受傷倒地，他頭及頸部重創。10月7日晚，一名警員在將軍澳唐德街進行驅散行動時，有人突由高處投擲單車，擊中一名警員，涉事警員即時倒地，頭及頸部受重創，送往醫院治理。

他續指，更令人髮指的事是，有「暴徒」在馬路上強行截停路上車輛，強行檢查司機及乘客的隨身物品及手機，他們表明截車是為了揪出休班警或持相反意見的人，警方嚴正指出公然侵犯市民行為，有機會干犯遊蕩、非法集結、刑事恐嚇等，一經定罪，遊蕩罪最高可判兩年監禁，其餘兩罪名則可判五年監禁。

江表示，警方已加強路面巡邏，並在過去數天在至少五個地方，包括元朗、屯門、將軍澳、荃灣、東區打擊非法路障，共拘19人，包括17男2女，年齡介乎13至32歲，涉嫌非法集結、身處非法集結時使用遮面用品、藏有攻擊性武器、阻止警員執行職務等罪名。