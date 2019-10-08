【10.7新界】19歲被捕孕婦送屯醫　男警守產前病房惹恐慌醫護勸離

10.7晚全港多區爆發衝突，屯門兆康站被示威者破壞，防暴警驅散時拘捕十人，包括一名孕婦。據了解，孕婦19歲，預產期不足兩個月，她昨日被捕後，被送往屯門醫院產前病房，其間警方派出一男一女軍裝警守住病房，引起醫護人員及孕婦不滿。醫護向警方表示男士不宜在產科停留，並會令其他孕婦感不安，警方終改派兩名女警看守病房。

據了解，被捕的孕婦姓林，年僅19歲，有8個月身孕。她昨日被捕後，被警方送往屯門醫院，留醫產前病房，據知已有社工跟進其個案。

消息指，防暴警員將被捕孕婦送入產前病房，其後警方派出一男一女軍裝警員守住病房，其間疑有人稱﹕「佢係犯嚟！」由於有男警在病房外逗留，令其他孕婦感不安，醫護人員以男士不宜在病房逗留及會令其他孕婦受驚為由，要求男警離開。警方最終改派兩名女警看守病房。

該名孕婦昨晚在兆康商場被警方截停，當時她身穿黑衣。她其後被防暴警帶走，她腹大便便，未有鎖上手銬，被帶上警車。

被捕孕婦留醫屯醫產前病房。

警方表示，昨晚（7日）約9時30分在屯門港鐵兆康站發現有人非法集結及毀壞車站設施。人員到場拘捕年齡介乎14至32歲的5男5女，涉嫌非法集結及刑事毀壞等。所有被捕男女現正被扣留調查。案件交由屯門警區重案組跟進。

其中一名被捕女子由一名女警務人員與一名男警務人員陪同送往屯門醫院婦產科就醫，該名男警務人員由另一位女警務人員接替後已離去。警方重申，警方一直尊重個人私隱，在醫院調查任何個案或進行任何行動時，並不會影響醫院運作和病人服務。

兆康商場一名孕婦被捕。（鄭子峰攝）