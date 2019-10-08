【區議會選舉】觀塘月華候選人梁凱晴　擺街站遭光頭男從後扑頭

政治素人、社區組織「觀塘願景」一員的梁凱晴，今日報名參選觀塘區選，將出戰月華選區，詎料晚上在觀塘擺街站時遭人襲擊。據其助選義員表示，當時沒有義工在梁凱晴身旁，有街坊目擊一名光頭綠衣阿伯持硬物從後猛扑其後腦，逞兇後逃去。梁凱晴返回寓所休息片刻後，開始出現暈眩及嘔吐症狀，須召救護車送院，現正接受腦掃描。

「觀塘願景 - 梁凱晴」的facebook競選頁面上，在晚上9時許指梁凱明擺街站時受襲及送院中，並強調不是選舉廣告。其助選義工表示，事發於晚上8時許，當時梁凱明在觀月樺楓及月華街之間一個安全島派發單張，兩名義工並不在其身邊。他引述目擊事件的街坊指，當時一名光頭、穿綠色上衣的老翁，突然不由分說，從後以硬物擊向梁凱晴的後腦，然後逃之夭夭。

梁凱晴遇襲後，未有即時倒地，亦未有明顯傷口或流血，遂返回住所休息。惟情況轉趨嚴重，開始有暈眩及嘔吐症狀，至晚上9時，他們召救護車將她送往某一醫院治理。她現時正接受腦掃描檢查。

梁凱晴今日報名參選2019年觀塘區議會月華選區，為今年六月成立的社區組織「觀塘願景」一員。她於觀塘長大，畢業於香港理工大學會計學系，現從事會計工作。現屆37席的觀塘區議會被視為「紅區」，28人屬建制，只有9名民主派議員。

警方於晚上10時05分接獲報案，指一名觀塘區姓蔡男議員的助理較早前在月華街遇襲。