上水站落閘後疑藏蒙面人　遇市民查問舉懷疑胡椒噴劑、電筒照鏡頭

片段可見閘內蒙面人用電筒照向拍攝者的鏡頭。

昨日深夜網上廣傳兩條短片，其中一條片段可見，在已經落閘的港鐵上水站，有一名頭戴鴨嘴帽、用長巾遮面的男子，在港鐵站鐵閘內遊弋。有市民覺得奇怪於是上前查問，同時以電話開啟直播功能，在FACEBOOK上作出直播拍攝。

閘後的蒙面男子對於有人拍攝，立即予以反應，立即指著拍攝者並大叫「咩事呀先生，行開!」惟拍攝者未有理會，只質問「點解你會蒙晒面響入面?」蒙面男隨即掏出強光電筒，用爆閃模式照向拍攝者的眼及鏡頭。拍攝者再提問「點解咁似警察用的電筒?我落嚟食飯咋，經過咋，好瞪眼呀!」蒙面男繼續大叫「行開!」同時以電筒緊隨照向鏡頭。片段可見，閘內不止一名蒙面人。

而第二條片段可見，站外已越來越多人。閘內的蒙面人則舉起一支懷疑胡椒噴劑，指向閘外在場人士。有人隔著閘指罵閘內蒙面人，要求開閘出來。期間有人途經站外時舉起雙手。最終未有施放懷疑胡椒噴霧。

有網民質疑蒙面人身份，是否假扮「暴徒」入站內破壞設施。消息稱，拍片事件後，曾有防暴警員趕到上水站外戒備，惟不久即收隊。《香港01》記者於今日凌晨零時左右抵達上水站外，但未見有蒙面人在站內、亦無人在站外聚集。而透過鐵閘望入站內，部份閘機、售票機損毀，時鐘亦停在2時50分的位置。據知片段是昨日(8日)港鐵提早收車後拍攝。

至於站內的蒙面人是否港鐵職員、抑或是何許人，《香港01》正向港鐵查詢。

此外，凌晨時份亦有市民拍攝到馬鐵第一城站，有人在已經落閘的站內，從內向外推鐵閘，引致閘門彎曲受損。

根據本港法例，任何人持有或買賣胡椒噴霧及催淚噴霧器，均屬犯法。根據《火器及彈藥條例》，「無牌管制槍械」罪名；一經定罪，最高可判罰款十萬元及監禁十四年。

至於警方近月執勤時使用的電筒，屬中國品牌及中國製造的戰術電筒，最高可爆發4,000流明的通光量，可在瞬間以爆閃模式(Burst mode)影響他人視力。惟該款電筒會發出高熱，不能長時間開啟高光，否則筒身會發滾，而且有指該筒身造工較為參差。電筒在香港並非違禁品，該款電筒在深水埗的電器店有售，惟近月經常缺貨，價錢約數百元，較外國牌子便宜很多。