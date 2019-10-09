【巴士撞吊臂車】為「興翼橋」髹油　新巴撞升降台　工人墮地重傷

新巴上層撞毀。(陳永武攝)

凌晨2時左右，筲箕灣發生罕見意外。一輛裝有升降台的吊臂工程車，停在柴灣道近慈幼學校對開，為重建後的「興翼橋」進行髹油工序。據知，期間工程車停在左線，而工作升降台則由油壓吊臂伸延至右線，方便工人工作。

此時，一輛N8線新巴雙層巴士，由灣仔出發經柴灣道往小西灣，期間途至上址時，正行駛右線，卻疑未發現「興翼橋」橋底有工作升降台在懸空工作，巴士上層硬生生撞向工作升降台，工人應聲墮地受傷，登時昏迷。巴士意外後隨即停下，車上2女1男乘客亦被玻璃割傷。救護員到場先後將傷者送院治理，警方正調查事故成因，據知警員檢走一條安全帶以助調查。

據知，傷者姓譚，56歲，經搶救後已恢復知覺，現時轉到深切治療部留醫。直至今早9時，工人傷勢嚴重。

一輛重型吊臂車，於去年1月20日駛經柴灣道斜路時，吊臂撞毀一條行人天橋部分橋身，路政署將西行一段天橋拆除。涉事天橋為慈幼英文學校的師生常用設施，校長指，該條行人天橋歷史悠久，早年由陳興翼神父向當局提出興建，故又有「興翼橋」之稱。「興翼橋」已有40年歷史。

慈幼英文學校校長指，今早得悉事件後，已聯絡路政署了解，因擔心傷者情況，雖然天橋不是屬於學校的，但天橋的存在是保障了學生的安全。校長稱，師生會為傷者祈禱，願他早日康復。