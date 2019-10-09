【10.7新界】19歲孕婦仍留屯醫扣查　同房孕婦：兩女警望到實

過去周末本港多處爆發衝突，屯門一名19歲的孕婦被拘捕，目前留醫屯門醫院，惟同房孕婦透露，涉事孕婦長期由兩名女警看守，「去廁所都要望到實，食飯都要望到實」。

19歲孕婦周一晚於屯門兆康站被捕。（資料圖片）

涉事19歲孕婦周一(7日)晚被捕，當時屯門兆康站被示威者破壞，警方拘捕了5男5女，涉嫌非法集結及刑事毀壞等。由於事主腹大便便，當晚由一名女警及一男警送往屯門醫院。

同房一名孕婦透露，女事主被送往醫院的第一晚，由一名女警及一名男警看守，翌日早上有兩名男警看守，令病房內的其他孕婦感到不安，有孕婦向醫護投訴後，警方改由兩名女警看守女事主。同房孕婦稱，警員嚴密監察女事主，無論是食飯、去廁所都會有警員跟住，「mon得好緊」。據了解，女事主懷孕8個月。

日前大批防暴警察全副武裝於屯門醫院內守候。（資料圖片）

事實上，日前大批防暴出現在屯門醫院亦引起病友不安。上周六(5日)元朗一名14歲男子中實彈受傷，他被送往屯門醫院治理後，大批防暴警察全副武裝於屯門醫院內守候，醫管局事後稱，對防暴警察帶同裝備進入屯門醫院表示關注。

屯門醫院沒有羈留病房

民主派葵青區議員周偉雄稱，事後收到有醫護人員報料透露，屯門醫院沒有羈留病房，中槍少年翌日被送往設有羈留病房的瑪麗醫院。周偉雄稱，以往犯人被拘捕後，若被送往沒有羈留病房的醫院，也會有警員在場看守，惟隨著現時社會氣氛，民眾對見到警察的憂慮，認為政府應考慮於不同的醫院安排病房給被捕人士，以免對其他病友造成滋擾。

醫管局早前製作小錦囊 助醫護照顧被捕人士

根據懲教署資料，現時本港的公立醫院中，只有伊利沙伯醫院及瑪麗醫院設有羈留病房。因大型公眾活動被送往醫院的傷者有部分是被捕人士，醫管局早前製作小錦囊，協助解答員工在照顧被警方拘留病人期間遇到的常見情況，希望保護醫護人員免於牽涉在法律糾紛，同時確保病人適時得到所需治療。