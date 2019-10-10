【天水圍命案】天恒邨母企跳　女兒倒斃屋內　警列謀殺及企圖自殺

警方在單位內發現一名女子當場死亡，其死因仍在調查中。(陳蕾蕾攝)

今日（10日）早上6時35分，天水圍天恒邨恒健樓一高層單位，一名女子危坐窗邊。消防員在地面張開救生氣墊，其後飛將軍游繩，將女事主救回安全位置，她由救護車送天水圍醫院治理。其後，警方在單位內發現一名女子當場死亡，其死因仍在調查中。警方正調查事件，至下午一時許，鑑證人員到場調查，人員逗留逾兩小時後離開。兩人為兩母女關係，死者16歲姓徐，企跳婦人51歲姓郭。

下午5時25分，警方將案件改列謀殺及企圖自殺，死者51歲母親涉案被捕。

據了解，涉事單位原本住有一對夫婦，兩人疑因感情欠佳，早前只餘下一對母女居住。據知，倒斃屋內的女子為女兒，她就讀高中。

天水圍天恒邨婦人企跳獲救，她其後由救護車送院治理。(陳諾希攝)

死者遺髒由仵工抬走。（陳浩然攝）

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下午１時許，鑑證人員到場。（陳諾希攝）