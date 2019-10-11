警方清路障將要求消防派車緊隨滅火　警全權指揮　消防救人須獲批

消防被要求協助清路障時救火。(資料圖片)

遊行示威持續多個月，示威者築臨時路障的技術亦趨「熟手」，近來更有示威者，間中在路障上放火製造防線。以往警方會急召消防員到場，開喉將火救熄，偶而亦會由警員自行救熄。

然而有消防員向《香港01》透露，警方將於今日開始試行，要求消防處在需要時，派出消防車在警車車隊中候命，並於行動中緊隨警車車隊，行動由警方指揮，當中包括要撲滅路障、汽油彈等火勢，以及對傷者施行急救。

據透露，初時會有6輛消防車試行相關政策，全屬「泵車」車種，相信因其內置水缸、及可作獨立救火任務故被相中。據了解，涉及的消防局為荃灣、青山灣、油塘、沙灣及柴灣等。

該消防員續指，如該輛消防車被警方徵召入隊時，假如有其他人各其求救，都必須要獲得警方批示才可，即消防員的行動，全盤由警方指揮。

有前線消防員指出，假如遊行示威活動中有人受傷，消防員如在場會為其急救，惟消防的行動竟由警方全權控制，擔心傷者如屬示威者，會未能及時獲得救治：「我哋救人係無分政見顏色，見人有事就會去救。不過，如果救唔救人都要等警察決定，恐怕會對示威者唔公平囉。」

至於要緊隨警車車隊即時救火，該消防員稱不擔憂：「滅火係消防員天職，驚我就唔會做消防啦。無論個火係邊個放，我哋都會將火救熄。」他續指，「連場衡突，示威者其實唔會傷害消防同救護，所以從來無驚過。」

《香港01》正向消防處及警務處查詢相關事宜。