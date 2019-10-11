警方清路障將要求消防派車緊隨滅火　警全權指揮　消防救人須獲批

消防被要求協助清路障時救火。(資料圖片)
遊行示威持續多個月，示威者築臨時路障的技術亦趨「熟手」，近來更有示威者，間中在路障上放火製造防線。以往警方會急召消防員到場，開喉將火救熄，偶而亦會由警員自行救熄。
然而有消防員向《香港01》透露，警方將於今日開始試行，要求消防處在需要時，派出消防車在警車車隊中候命，並於行動中緊隨警車車隊，行動由警方指揮，當中包括要撲滅路障、汽油彈等火勢，以及對傷者施行急救。
據透露，初時會有6輛消防車試行相關政策，全屬「泵車」車種，相信因其內置水缸、及可作獨立救火任務故被相中。據了解，涉及的消防局為荃灣、青山灣、油塘、沙灣及柴灣等。
該消防員續指，如該輛消防車被警方徵召入隊時，假如有其他人各其求救，都必須要獲得警方批示才可，即消防員的行動，全盤由警方指揮。
有前線消防員指出，假如遊行示威活動中有人受傷，消防員如在場會為其急救，惟消防的行動竟由警方全權控制，擔心傷者如屬示威者，會未能及時獲得救治：「我哋救人係無分政見顏色，見人有事就會去救。不過，如果救唔救人都要等警察決定，恐怕會對示威者唔公平囉。」
至於要緊隨警車車隊即時救火，該消防員稱不擔憂：「滅火係消防員天職，驚我就唔會做消防啦。無論個火係邊個放，我哋都會將火救熄。」他續指，「連場衡突，示威者其實唔會傷害消防同救護，所以從來無驚過。」
《香港01》正向消防處及警務處查詢相關事宜。
較早時，網上有流傳消防處會借調人手予警方作驅散及拘捕，消防處於10月8日在其FACEBOOK專頁上澄清，「就網上有謠言指稱消防處借調人手予警方以執行驅散及拘捕行動，本處特此嚴正聲明，絕無其事。本處過去數月來，一直在滅火、救援及救護服務等範疇支援警方，我們會繼續全力支持。」
及至昨日(10月10日)，消防處再於FACEBOOK開帖指，「消防處留意到近日網上流傳一份據稱由本處人員發表的聯署聲明。本處重申，無論該聲明孰真孰假，『救災扶危、為民解困』是我們的使命。每位同事都會不偏不倚地執行滅火、救援及救助傷病者的任務。此外，消防處和警務處同樣肩負維護公眾安全和保障市民生命財產安全的責任。在當前社會最困難的時刻，消防處作為紀律部隊的一員，定必責無旁貸，全面配合特區政府施政，支持警隊嚴正執法遏止一切暴力及違法行為，務求盡快回復社會穩定。」
消防處指會配合特區政府施政。(消防處FB圖片)