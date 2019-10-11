警清路障要求消防派車滅火救援　疑由警全權指揮　消防救人須獲批

遊行示威持續多月，示威者築臨時路障的技術亦趨「熟手」，近來更有示威者，間中在路障上放火製造防線。以往警方會急召消防員到場，開喉將火救熄，偶而亦會由警員自行救熄。 有消防員向《香港01》透露，警方將於今日開始試行，要求消防處在需要時，派出消防車在警車車隊中候命，並於行動中緊隨警車車隊，行動由警方指揮，當中包括要撲滅路障、汽油彈等火勢，以及對傷者施行急救。 警方表示，警方與消防處於10月11日起作出協定，如警方發現需要消防處支援，會向他們要求提供滅火、先遣救援及緊急洗燒服務，而消防處會派相應人手、車輛及裝備參與行動，警方會配合消防處救援及滅火工作，並為消防處人員提供保護。 消防處回應查詢時則表示，消防處會因應警方的要求及行動部署會派出消防車輛在前線作出支援，以加強行動效率。

消防撲救路障火警。(資料圖片) 據透露，初時會有6輛消防車試行相關政策，全屬「泵車」車種，相信因其內置水缸、及可作獨立救火任務故被相中。據了解，涉及的消防局為荃灣、青山灣、油塘、沙灣及柴灣等。 該消防員續指，如該輛消防車被警方徵召入隊時，假如有其他人各其求救，都必須要獲得警方批示才可，即消防員的行動，全盤由警方指揮。 有前線消防員指出，假如遊行示威活動中有人受傷，消防員如在場會為其急救，惟消防的行動竟由警方全權控制，擔心傷者如屬示威者，會未能及時獲得救治：「我哋救人係無分政見顏色，見人有事就會去救。不過，如果救唔救人都要等警察決定，恐怕會對示威者唔公平囉。」 至於要緊隨警車車隊即時救火，該消防員稱不擔憂：「滅火係消防員天職，驚我就唔會做消防啦。無論個火係邊個放，我哋都會將火救熄。」他續指，「連場衡突，示威者其實唔會傷害消防同救護，所以從來無驚過。」《香港01》正向消防處查詢相關事宜。 警方今日（11日）於記者會上表示，警方面對示威活動上暴力行為與日俱增，對在場人士生命危險愈來愈高，為保公眾安全及提升緊急服務，警方與消防處於10月11日起作出協定，如警方發現需要消防處支援，會向他們要求提供滅火、先遣救援及緊急洗燒服務，消防處會派相應人手、車輛及裝備參與行動，警方會配合消防處救援及滅火工作，並為消防處人員提供保護。行動部高級警司汪威遜表示，為保障大家安全，現時進行試行階段，希望效率可以提高，會不斷檢視相關安排。

消防處：因應警方要求、行動部署派出消防車輛支援

消防處回應查詢時表示，有見近期在聚眾活動時的縱火及緊急求助個案有所增加，而且示威者亦開始使用不同類型的危害物質，例如汽油彈作縱火及淋潑腐蝕性液體，傷害其他人士，消防處會因應警方的要求及行動部署會派出消防車輛在前線作出支援，以加強行動效率。

消防泵車將供水清洗危害物質

消防處續指，在大型的聚眾事故中，如在場人士包括市民、警務人員、記者或示威者，身上沾染此等危害物質，應第一時間進行現場清洗及消除危害物質污染程序以減少受污染程度，惟事故現場可能遠離水源，受污染人士未能即時進行這項程序，因而令傷勢加劇，有見及此，有關消防泵車會提供有效的水源為有需要人士即時進行有關程序，從而減低危害物質對身體造成的傷害。消防處是次安排調派消防車輛支援前線警方行動，主要工作正是為有需要人士進行快速現場清洗及消除危害物質污染程序。

如現場發生火警，消防人員亦會根據現場情況，制定滅火策略，撲滅火警。而其他緊急救援事故有傷者需要先遣急救服務時，消防員更可在救護到場前為傷者提供適切院前護理。行動中無論進行洗消程序、處理火警及提供先遣急救服務，消防人員亦會作出專業判斷，指揮及進行相關行動，並會與警方互相協調及配合。

消防處強調消防人員不會參與警方的驅散或拘捕行動，而有關消防車輛僅作滅火救援用途，並非用以驅趕示威者。有關以上車輛策略性調派安排，消防控制中心會密切監察情況及調度資源，以維持本處行動效率及服務水平。消防處已備有指引應付聚眾及暴力事件，並不時向消防處屬員提供相關訓練及保護裝備。

較早時，網上有流傳消防處會借調人手予警方作驅散及拘捕，消防處於10月8日在其FACEBOOK專頁上澄清，「就網上有謠言指稱消防處借調人手予警方以執行驅散及拘捕行動，本處特此嚴正聲明，絕無其事。本處過去數月來，一直在滅火、救援及救護服務等範疇支援警方，我們會繼續全力支持。」

及至昨日(10月10日)，消防處再於FACEBOOK開帖指，「消防處留意到近日網上流傳一份據稱由本處人員發表的聯署聲明。本處重申，無論該聲明孰真孰假，『救災扶危、為民解困』是我們的使命。每位同事都會不偏不倚地執行滅火、救援及救助傷病者的任務。此外，消防處和警務處同樣肩負維護公眾安全和保障市民生命財產安全的責任。在當前社會最困難的時刻，消防處作為紀律部隊的一員，定必責無旁貸，全面配合特區政府施政，支持警隊嚴正執法遏止一切暴力及違法行為，務求盡快回復社會穩定。」