【元朗中槍】14歲中槍少年出院回家　張振興伉儷書院校友回校支持

天主教喇沙會張振興伉儷書院一名14歲學生，10月4日晚上在元朗大馬路被便衣警員以實彈槍擊中大腿。他涉嫌參與暴動和襲警被捕。約40名校友及前教師到學校向校方了解少年最新情況，當中不少人身穿黑衣、戴上口罩。副校長表示據校方了解，少年已回家，但因槍傷暫時未能上學。

張振興伉儷書院40名校友及前職員陸續返校聲援元朗中槍少年，與校方會面了解最新情況。（邵沛琳攝）

Michael 畢業三至四年，他希望回校表達對14歲中槍學生的支持：「期望師弟知道佢唔係自己一個，仲有好多人在後面支持佢。」同時希望校方譴責警方濫用暴力。他們指據了解校方今日會安排校長及副校長到場，與舊生面對面對話。就警方懷疑濫捕及暴力對待示威者情況，Michael於警方的做法感到不滿，抗議月初政府以緊急法推出蒙面法，他與不少舊生均身穿黑色衫及戴上黑色口罩到場。

早上八時半，40多名舊生、前職員陸續到校。期間有校內的學生高呼「光復香港時代革命」等口號。