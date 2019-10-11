【禁蒙面法】將軍澳站關閉七日重開　列車服務晚上十時結束

職員在受損的閘機旁，架設臨時入閘處予乘客指卡進站。（陳永武攝） 港鐵將軍澳站今早（11日）重開，不少市民入閘乘坐港鐵，現場大致平靜，站內有港鐵職員駐守。大部份閘機仍未修復，職員舉起「入閘」的黃色指示牌，指示乘客入閘方向，並有職員站在已停用的閘機旁，以手提拍卡機讓乘客進站。將軍澳站連接月台的扶手電梯暫停使用，分隔收費區與非收費區的玻璃欄杆被白色膠布覆蓋。

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列車服務於今晚10時結束

運輸署今早宣布，港鐵所有車站今天將會投入服務；除輕鐵外，所有鐵路綫列車服務維持正常。但由於個別車站仍有不少設施有待修復，為了騰空更多時間讓車務及工程團隊繼續餘下修復工作，列車服務將會提早於今天晚上10時結束。另外，所有輕鐵車輛不會行經友愛站、天榮站、銀座站、天湖站、天慈站及天水圍輕鐵車站。

港鐵稱確保乘客安全為首要任務，並有責任維護鐵路設施安全，因此在確定車站及沿綫設施能夠在絕對安全情況下服務乘客，才會重啟相關服務。港鐵會繼續因應實際情況和安全考慮，在恢復服務的車站實施客流管理措施，或作出車務調動，包括在未能預先通知的情況下，再次關閉車站和安排列車不停車站、關閉車站出入口等。然而，假如車站再次遭受破壞，不排除進一步延長暫停服務的時間，影響翌日的列車服務。