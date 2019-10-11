【天水圍命案】16歲死者設計智能慳水器奪獎　就讀學校：性格樂觀

天水圍天恆邨發生倫常命案，消防拯救危坐中年女子進入單位後，揭發「案中案」。事主16歲女兒昏迷倒臥房間內，手部受傷，現場被證實死亡。事主被警方以涉嫌謀殺拘捕。16歲死者就讀的順德聯誼總會翁祐中學表示，昨（10日）已啟動危機處理小組，7名社工進校提供輔導，亦通知學生此事。學生形容死者純良、文靜樂觀，熱心參與資料科技方面賽事。

天水圍天恒邨婦人企跳獲救，消防登門卻揭發一宗謀殺案。(陳諾希攝)（資料圖片） 據了解，企圖跳樓婦人留醫屯門醫院精神料，其16歲女兒、事件中死者就讀順德聯誼總會翁祐中學。該中學馬副校長形容死者純良、文靜樂觀，亦熱心服務，參與資訊科技比賽，為有需要人士設計用品，例如在一個青少年科技創新大賽中，憑智能慳水器取得優異獎。 馬副校長表示，昨（10日）已啟動危機處理小組，透過班主任於昨天課堂內，將這次不幸事件通知學生。全校教師、學生輔導主任、駐校社工及教育心理學家已即時為各同學提供輔導，協助他們疏導情緒。

順德聯誼總會翁祐中學表示昨（10日）從警方口中獲悉一名學生不幸逝世，獲知這個噩耗，全校師生都極為難過和悲痛。學校指死者品性純良，性格樂觀，在校熱衷科技比賽及服務團隊，全校師生對其離世深表哀痛。校方已發出家長信，請家長與學校保持聯絡，並在未來一星期留意情緒受困擾的學生，以便及早提供協助。由於警方已就事件進行調查，校方不宜在現階段作任何的揣測或發表意見。

事發於10月10日早上6時30分，一名51歲女子危站在天恒邨恒健樓一單位窗邊，其後返回安全位置，她清醒被送往天水圍醫院，其後被轉送往屯門醫院治理。警方其後發現其16歲女兒昏迷倒臥在該單位房間內，她手部受傷，現場被證實死亡。初步調查顯示該名女童曾被施以藥物及被其母親以刀襲擊，其51歲母親其後企圖自殺，她涉嫌謀殺被捕，現正被扣留調查。警方在單位內檢獲一些藥物、一把刀及一些被單，懷疑與案有關。