【警方記者會‧直播】中大女生控訴遭警性暴力對待　警高層見記者

昨晚（10日）中文大學校長段崇智與學生舉行對話會，期間女學生吳傲雪於會上脫下口罩，指控被拘留期間，曾遭警員性暴力對待，又指被男警拍打胸部。警方表示，投訴警察課今早（11日）已就事件立即啟動調查，並嘗試聯絡事主，但目前仍然未能與她聯絡上，又指警方非常重視上述嚴重指控，投訴警察課並沒有接獲在新屋嶺扣留中心或葵涌警署被性侵的投訴，希望事主提供實質證據，讓警方作出公平公正的調查，盡快找出事實真相。 警方下午4時舉行記者會，由警察公共關係科署理總警司江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、行動部高級警司汪威遜及家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月交代詳情。

【16:50】有關聲稱可實時顯示警員及警車身處位置等的手機應用程式「HKmap.live」下架事件，警方會如何跟進，江永祥指警方與官方平台聯絡過，因為程式有可能洩露警察位置，讓犯罪分子有機會伏擊警察，對警察人身安全構成危險及公共安全帶來影響，而如被人知道警察佈防，會讓犯罪分子有機可乘於無警地方進行違反行為，警方正與相關持分者溝通，處理如何解決其他平台仍可下載程式問題。

有關中大女生指控問題，江永祥指因事主有提出基本資料，包括時間、日期、地點等，警方可以作出跟進，而另外有其他更嚴重指控，包括有人聲稱被強姦、雞姦等，事件連基本資料亦未有提供予警方。有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華指，因事主稱事件於警署發生，警方今日已保留相關資料，包括CCTV，李指大部分紀錄到會於電腦上，希望大家放心。李又指警方投訴警察課有能力處理刑事案件，而如案件至某一個複雜程度，會轉介重案組等跟進，但於開始時讓投訴警察課處理，可以讓監警會同事一同進行落口供，讓第三方在場令事主更有信心提供資料。

【16:40】被問到有關中大女生之前曾多次於公開場合講述事件，警方今次才主動介入是否失職，張寳月指警方之前已留意到指控，惟從無人確實表露身分作出投訴，直至昨日情況「有啲唔同」，該名學生除下口罩及表明身分，張寳月形容昨日是一個「好大突破」，亦非常欣賞同學勇於踏出第一步，對於警方尋找她及調查有很大幫助。張指，警方之前已多次呼籲有關人士聯絡警方，惟警方沒有收到任何正式投訴，而他們一直矇面，警方一直都不知道他們的身分，警方調查有困難，今早投訴警察課已立即聯絡事主，及聯絡大學希望透過大學接觸事主，但學生仍未回覆。

江續指，警方獲得昨日的重要線索及資料後，警方方可主動調查，例如知道對方身分，才可肯定事件的日期、時間、地點，警方才可深入跟進。江指，「雞姦」、「強姦」是極嚴重的指控，但警方連當事人都不能尋找，影響警方公平、公正調查，江指警方又措施保障受害人身分，若基本資料都未能 提供，警方未能跟進。江強調，不存在警方查或不查案件，對於所有嚴重指控都想還不同人士公道，包括受害人、投訴人或處理過相關案件的警員，「我哋都想還呢個公道，我哋都想知道事件真相」至於有關案件交由投訴警察課跟進，江指是現階段警方作出初步跟進做法，現時警方仍未有足夠資料判斷事情發生，只是單方面講述初步事件，但警方仍需要再了解事件，江懇請同學前來落口供。

【16:30】江永祥指，由10月8日至10日，警方共拘15人，年齡介乎15至62歲，罪名包括暴動、刑毀、傷人、阻差辦公、公眾地方打鬥、藏有物品可作非法用途及未能出示身份證明文件。而於《禁止蒙面規例》10月5日實施後，至10月9日引用規例拘捕90人，包括57男33女，涉干犯規例罪行。

【16:20】就中大學生指自己及被捕人士遭警方性侵犯及性暴力對待，家庭衝突及性暴力政策組總督察張寶月指警方明白受害人需要承受極大勇氣才可挺身而出，強調警方會以認真態度對待處理性暴力案件，警方有清晰措施及指引，無論受害人是否被拘捕，警方都會盡力保護受害人身份，防止受害人再次受傷害，警方會公平調查。警方有保護受害人及防止受害人再次受傷害的措施，包括安排與受害人相同性別警務人員，有合理私隱環境下錄口供，亦會向受害人介紹非政府機構危機轉介服務，且在受害人同意情況下作出轉介，警方亦容許受害人在一名合適的人陪同下進行調查，案件會交給相關隊伍調查，減少受害人重覆講述經過次數。

張寶月重申警方非常重視有關指控，希望能儘快調查，而警方目前仍未接收到有關投訴，警方留意到今早事主就事件有不同講法，包括指控內容及牽涉人士不同，投訴警察課已啓動程序主動介入，利用不同渠道接觸受害人，警方呼籲大學可陪同受害人需求警方協助，警方亦會安排有監警會人員情況下會面，警方呼籲有關人士儘快與警方聯絡。

【16:15】江永祥又指近期網上有很多假消息、片段，抹黑警隊打擊其公信力，包括指有內地執法人員混入警隊執法，特區政府已多次聲明絕無此事，但仍有人不停造謠；另外常有人聲稱有示威者被警察殺害，然後棄屍大海，或以不同方法處理屍體，江稱指控全是謊言。

另外於10月8日晚，港鐵上水站有人聲稱有警員喬裝警員大肆破破壞，江澄清警方一向會派員於港鐵站巡邏及處理不同事件，確保港鐵安全及治安，江永祥承認該名人士為便衣警員。江永祥指出指控失實及無根據，聲稱警察殺人棄屍的說法更無顧及死者家人及朋友感受，是對他們的二次傷害，極不負責任，對言論深表遺憾，又指言論無助處理社會困局，令市民對警隊誤會加深。

【16:10】警察公共關係科署理總警司江永祥指，警方於本月初接報有4間商戶收到勒索，於9月下旬收到電郵及傳真等，發件者聲稱是守護香港民主自由的聯盟，知道有關商戶與近月示威活動政見不同，批評商戶破壞香港民主自由，要求有關商戶透過比特幣付款，援助示威活動贖罪，如不給錢會受到懲罰，附件又放上於過去幾星期暴徒於市面破壞店舖的影片，江指案件非單一事件，情況令人擔憂，警方高度關注及調查案件。

另外江指於10月初有暴徒於全港各區馬路非法截查不同車輛，強行要求檢查司機及乘客物品及電話，令市民感到恐慌，警方因應事件加強巡邏，如發現有非法路障會果斷執法。警方於10月7日晚於屯門區近輕鐵新墟站截查一個非法路障，截查9男1女年紀介乎15至27歲，他們涉嫌非法集結、身處非法集結時使用蒙面用品、藏有攻擊性武器、防礙警務人員執行職務被捕。

中大女學生吳傲雪於昨晚對話會上，指控被拘留期間，曾遭警員性暴力對待。（中大校園電台facebook截圖）

早前部分被捕人士被帶到鄰近邊境的新屋嶺扣留中心，有人指控在內遭受警方虐打、阻見律師等。（資料圖片）

另外，15歲少女陳彥霖於9月19日下午在港鐵美孚站與友人分開後失蹤。9月22日上午，一名55歲姓劉男子在靠近魔鬼山的岸邊釣魚時，發現一具女性屍體，當時案件由東區警區刑事調查隊跟進。約三星期後，警方初步調查相信屍體發現案中事主為15歲的陳彥霖。今日有陳彥霖同學於學校進行悼念，一名同學稱其朋友早前參與遊行時曾見過彥霖，有學生希望學校能提供CCTV片段查明真相。據知，警方將案件交由東區重案組跟進，惟暫未知事件有無可疑。