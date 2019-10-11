【警方記者會】《禁蒙面法》生效90人被捕　警認購入國產催淚藥

反修例示威持續逾4個月，警方使用逾五千枚催淚彈驅散示威者，有報導指警方催淚彈存貨不足，擬向內地購入催淚彈。警方今日（11日）於例行記者會上承認，警方有向一間內地生產商引入彈藥，而購置彈藥是「世界性」地了解不同生產商，並需按既定機制採購，並非「呢度買又用吓，嗰度買又用吓」，不存在是否特別向內地引入，又強調警方會透過一定機制測試安全性。

《禁蒙面法》生效 共90人被捕

警察公共關係科署理總警司江永祥表示，由10月8日至10日，警方共拘15人，年齡介乎15至62歲，罪名包括暴動、刑毀、傷人、阻差辦公、公眾地方打鬥、藏有物品可作非法用途及未能出示身份證明文件，期間無使用彈藥或警員受傷。而《禁止蒙面法》10月5日實施後，至10月9日警方引用規例拘捕90人，包括57男33女，涉干犯規例罪行。

警方10月1日單日發射1400枚催淚彈，數量破單日新高。（資料圖片）

警：有向內地生產商引入彈藥

有報道指警方從內地引入催淚彈，行動部高級警司汪威遜指，警方有向一間內地生產商引入新彈藥，但不會特別考慮向某國家購買。汪威遜指，警方使用彈藥非「呢度買又用吓，嗰度買又用吓」，警方購買彈藥要透過一定機制，視乎情況及要得到的效果，再進行市場調查、彈藥效果及實際測試。汪威遜又指，警方會定時檢視彈藥數量及功效，再視乎生產商能否於時間、數量及彈藥功能上配合需要。

被問到是向何生產商購買，汪指涉及哪間廠商「好敏感」，指警方購置彈藥是世界性地了解不同生產商是否適合，不存在是否特別向內地引入。汪威遜又指補充彈藥與引入新彈藥不同，如屬補充彈藥功效會與之前一樣，警方如購買新類別彈藥，需要長時間再測試，確保同事應用安全及對公眾負責。