【油塘女浮屍】警指死因無可疑　校園逾百人悼念　藝人王宗堯到場

15歲少女陳彥霖於上月22日被發現浮屍於油塘海面，事件引起公眾關注，懷疑其死因與參與反修例示威有關。警方今日（11日）於記者會中表示，事主屍體沒有表面、可疑傷痕，亦沒有性侵跡象，另外警方與事主家人了解後，確認其死因及背景無可疑，又指死者沒有於反修例活動中被拘捕。死者生前就讀調景嶺香港知專設計學院，今晚（11日）有人於學院的設計大道發起悼念活動，部分人排隊上香，亦有人摺紙鶴，現場氣氛平靜。

死者生前就讀調景嶺香港知專設計學院，今晚（11日）有人於學院的設計大道發起悼念活動。（余睿菁攝）

藝人王宗堯亦有到場拜祭，他認為警方可能很多事情不會公布。（余睿菁攝） 死者生前就讀調景嶺香港知專設計學院，今晚（11日）有人於學院的設計大道發起悼念活動，現場約有百餘人，有人用蠟燭砌「RIP」及「真相」，部分人排隊上香，亦有人摺紙鶴，氣氛平靜。藝人王宗堯亦有到場拜祭，他指自己未有看警方記者會，因此不了解警方的解釋，他希望大家能小心，而去世的朋友能尋冤得雪。

今早10時許，已有人到學校悼念彥霖，部分人在長櫈上擺放一束束白色鮮花，地上點燃白色蠟燭悼念死者。至上午11時，悼念現場已聚集約40人，有近半數人靜坐；長櫈上已擺放十多束鮮花，有人在地上寫「文宣」，內容指今日的自發罷課或鮮花集會目的為陳同學討回公道。

同一時間，上水大會堂對開亦有悼念彥霖追思會，現場逾數百人聚集，部分人低頭飲泣。

警方於今日記者會中表示，已進行相關解剖，根據CCTV及事主乘車記錄，警方得知當事人9月19日失蹤，由於死者曾有失蹤報告，其家人直至9月21日才作失蹤人口報告，9月22日發現事主屍體。江強調，屍體已進行解剖，屍體沒有表面、可疑傷痕，亦沒有性侵跡象，惟解剖未能即時確認死因，驗屍官表示死因有待確定，同時經警方與事主家人了解後，確認事主的死亡與其背景無可疑。

警方又表示，在學校閉路電視看到，看到事主有可疑行為，事主在9月19日晚上，將個人財物放在校園內，之後赤腳往海濱公園方向步行，警方認為情況沒有任何可疑，因此公布死者死因無可疑。記者追問15歲少女有否被捕，江指需要顧及死者家人感受，不能透露太多死者私隱資料，但明白大家關注，江確認少女在反修例的活動中，沒有被警方被拘捕。