【逃犯條例】金毛漢不滿便衣警紅磡搜捕　遭防暴警狂噴胡椒噴劑

反修例風波持續逾四個月仍未平息，昨晚（11日）有網民發起於18區商場舉行「和你唱」活動，及後紅磡至黃埔一帶氣氛緊張，三名男子疑被便衣警拘捕，觸發示威者在黃埔堵路，一名「金毛漢」疑不滿警方搜捕手法，出言辱罵後，有警員因此情緒失控，向他狂噴胡椒噴劑，並瘋狂咆哮：「X我老母呀你？拉佢！」

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● 正面狂噴胡椒噴劑

據網上流傳的片段可見，一名染金髮、身穿白色背心的男子，在馬路邊被數名防暴警以電筒強光照射，他以手遮擋，並稱：「唔好照我呀！」其後警員以警察封鎖線為由，著令他退後，此時一名警員卻伸手在兩名同袍中間，向金毛漢迎面噴射胡椒噴劑，隨即哮叫：「X我老母！係咪呀？」金毛男全面「中椒」，後退至馬路中央，該警員仍繼續向他狂噴胡椒噴劑，在場市民向警員稱：「你冷靜啲啦！」

● 狂講「拉佢」六次

惟該警員餘氣未消，再拿出警棍揮舞，喝令：「行開呀！」隨即再迎面向金毛漢噴射胡椒噴劑，怒哮：「X我老母吖你！」然後不斷指令同袍：「拉佢！拉佢！拉佢！拉佢！拉佢！拉佢！」其他防暴警則將該名金毛漢押上行人路，有市民高聲質問警員：「你用咩罪名拉佢呀？」有人亦不滿稱：「開真槍啦！射死人啦快啲去！殺人犯成班！乞人憎！黑警！」其後該金毛漢疑被按於地上制服。

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● 疑便衣警行動 四人被捕

據了解，事發於昨晚約10時半，現場為紅磡明安街，該名金毛漢疑不滿三名男子被便衣警截查及搜捕，與警員爭執。從另一網上片段可見，數名男子聯同一名女子，分別將另外三名男子制服。當中兩名男子扭作一團，其中一人上衫更被扯起，復遭推撞向路邊車輛，繼而跌倒地上被按壓，一名手持對講機的女子即大叫：「X！撳X住佢！」未幾即有防暴警到場增援，該女子亦負責引導警員作出拘捕。

消息稱，該數名男女為便衣警員，連同該名金毛漢，合共有四人被捕。《香港01》正向警方查詢事件。