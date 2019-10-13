【逃犯條例】銀髮族天橋底靜坐　市民攜糧食探望　警總外現紙鶴牆

反修例風波持續，銀髮族發起警總靜坐48小時行動，抗議警方的執法手法。至晚上有網民發起「緊急呼籲」，指由於不少有心人前往探望時攜同不少糧食，現場出現「過多」物資的情況，呼籲前來市民勿再攜帶物資到場。 深夜時分，警總天橋底有近百名銀髮族及市民在場，現場有搭起的帳篷，又有數箱糧食食水，包括麵包、餅乾等，天橋底一角頓成小社區。洪婆婆表示，靜坐開始時已有多名有心人，將一袋一袋物資送到，「驚老人家無野食」，呼籲大家不用再帶糧食。另外，在場靜坐的陳伯則表示，此次行動均是各人自發走出來，認為維護一個警隊聲譽係要好耐時間，但你毀佢嘅聲譽，好快就已經做到！」

警總外天橋底搭起數個帳篷。（賴南秋攝） 警總天橋底成小社區

昨日（12日）下午二時有「銀髮族」，發起於警總外靜坐48小時，抗議警方「濫權、濫捕和濫暴」，並要求成立獨立調查委員會。至深夜時份，警總外天橋底，有數個帳篷已搭好，現場可見近百多銀髮族、市民、及義務急救員在場靜坐，有市民摺紙鶴為年輕人及銀髮族送上祝福，天橋底現紙鶴牆；另外，現場有多箱食水糧食等物資，包括麵包、餅乾等，欄杆邊又有三個膠袋將垃圾分類。

有市民摺紙鶴為年輕人及銀髮族送上祝福。（賴南秋攝）

「銀髮族」洪婆婆表示，靜坐一開始便有多名有心人，將一袋一袋物資送到。（賴南秋攝） 有心人送物資 銀髮族呼籲勿再買 不少有心人得悉靜坐行動，均自發送上不同物資，包括麵包及食水，默默送上祝福支持。晚上有網民發出「緊急呼籲」，指由於不少人帶同糧食探望銀髮族，至現場出現物資過多的情況，呼籲市民勿再攜同物資到場。 「銀髮族」洪婆婆表示，靜坐一開始便有多名有心人，將一袋一袋物資送到，「驚老人家無野食」，呼籲大家不要再買。洪婆婆補充，自己已一把年紀，上前線亦無法「衝」，因此選擇能靜坐支持年輕人的訴求。洪婆婆形容，自己曾經歷六七暴動，相比起現時，警方更不堪，以前警員嚴厲但不徇私，亦願意交由政府處理，現時則每況愈下；又指年輕人只是希望香港回復以前模樣。

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陳伯表示此次行動均是各位自發走出來。（賴南秋攝） 陳伯：回復警隊聲譽需非常長時間

陳伯表示此次行動均是各位自發走出來，抗議警員濫權濫捕。他指現時有部份警察「濫用權力、暴力，對待市民，特別是青年人」使用不當武力，認為香港有《警察通例》，警員根據其執法即可，「點解執法人員執法犯法，點樣解釋？」他直言認為「一哥」盧偉聰縱容下屬做出知法犯法的事情，反問到目前為止「有冇一個警察（因為）違反通例受到懲處？有冇追究到？」陳伯續指，仍信任現時大部份的警察，但有一小撮害群之馬，毀掉警隊多年來的聲譽，感到痛心。 「年青人就算有錯，我哋唔係將佢置於死地」，應以教育啟發他們，而不是第一時間將他們推向邊緣，又質疑警隊高層應該要負責，為何拘捕時使用過份武力。陳伯坦言，現時要回復警隊聲譽，需要非常長的時間，「維護一個警隊聲譽係要好耐時間，但你毀佢嘅聲譽，好快就已經做到！」

