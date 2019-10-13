【10.13罷買】上水商場藥房照常營業　內地客感擔憂仍來港購物

反修例風波持續，有網民今日（13日）發起「18區開花」行動，於全港商場進行罷買日。早前曾進行光復行動的上水，至今早多間商場及商店仍然開門，未有就開放時間有特別安排，區內雖有內地旅客到港購物，但人數明顯較以往減少。另外，上水廣場Starbucks職員則指，今日Starbucks只開放至12時。 內地旅客余先生表示，因應香港近期社會事件，已經好幾個星期沒來港，惟「（要買的東西）已堆積了很久，不得不來了！」有中港旅巴職員表示，平時旅巴團約有十多團，今早只得五團，認為近期社會事件「好大影響」，惟暫時未有安排早收，除非稍後有活動對他們造成影響。

上水廣場照常營業，商場內有不少拖喼內地客。（賴雯心攝） 商場水貨店照常營業 Starbucks開放至12時 早前曾進行光復行動的上水，至今早10時半，各個商場仍正常運作，包括上水廣場、上水中心等，而曾有集會活動的上水廣場，大部分商戶今日仍正常營業，有商戶指未有聽過商場有任何開放時間的特別安排；商場內的Starbucks職員則指，今日Starbucks只開放至12時。 上水區內藥妝店仍有開門，區內仍有雖有拖喼內地客，但人數明顯較以往減少；區內的美心店舖早前被破壞，現時已被白板覆蓋，而商場內的優品360則仍正常營業。 另外，上水警署報案室現時仍如常開放。

內地旅客鄭先生帶同行李到港購物。（賴雯心攝） 內地客感擔心 仍到港購物 內地旅客余先生指，以往一周來港一次，因應香港近期社會事件，已經好幾個星期沒來港，對香港情況感到擔心。他指，「（要買的東西）已堆積了很久，不得不來了！」，亦因為很多親戚朋友用了香港的東西「感覺還好」，因此會到港購買自用品及為朋友購物。 另一名內地旅客鄭先生則表示，就香港近來的情況「擔心肯定會有點擔心」，他表示以往約半個月來一次購物，近來雖然亦有到港，但來港時購入的東西變少了。他指多數為購入日常所需用品，也會幫朋友購買其他東西，因部份東西在香港免稅，較內地便宜。他又指，在比較安全的情況下仍會到港買一些必需品，而朋友提醒他過來時要小心點。

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