【逃犯條例】港版民主女神像登獅子山　製作團隊：為香港人打氣

獅子山象徵香港精神，一隊20人團隊漏夜將四米高港版「民主女神像」運上獅子山。港版「民主女神像」手執旗、雨傘、穿著防護裝備及戴上頭盔、腳踏催淚煙，呈現出反修例運動中示威者形象。「Lady Liberty HK 香港民主女神」團隊紀錄漏夜運雕像上山的過程，歷時四個多小時，希望喚醒社會對香港價值的關注，亦提醒市民在面對逆境保持的百折不撓的精神。

團隊漏夜用4個多小時將港版民主女神像以拆件形式運上獅子山。（Lady_Liberty_HK_香港民主女神照片）

香港自由民主女神像左手持「光復香港 時代革命」旗幟，右手執雨傘，身穿防護裝備及戴上頭盔，腳踏催淚煙，向前邁進。「Lady Liberty HK 香港民主女神」團隊周日（13日）凌晨將女神像運上獅子山，經歷4個多小時攀登，凌晨5時許成功運上獅子山。

該20多人團隊表示獅子山是過去香港人都引以為驕傲的「香港精神」或其核心價值的發源地，而女神像也代表著新一代香港對自由民主等普世價值的追求，希望此行動喚醒社會對香港價值的關注，為參與反修例運動的香港人打氣，亦提醒市民要在面對逆境保持的百折不撓的精神。團隊希望獅子山山頭為「這座為支持港人爭取自由民主而創作的女神像的最後歸所。」團隊表示，「港版民主女神像」自8月在香港中文大學首次現身後，多次以快閃方式現身在不同的集會上激勵港人，亦先後以不同大小版本，透過社區自發或與小店協作的形式在各區現身，務求以「遍地開花」的方式繼續支持整個民主運動，與港人同行。

團隊表示行動由籌備到召募參與登山的義工也是透過網上發起，雕像由香港一群熱心的藝術創作者及志願人士透過眾籌的方式所製成，由構思到完成作品，只花了短短一個星期的時間。周日凌晨團隊與眾義工組成登山隊出發，把女神以拆件的形式運上獅子山，然後再重新裝置女神像，行動歷時四個多小時排除萬難把四米高的女神像送上山。

「Lady Liberty HK 香港民主女神」團隊指出，女神像的造型用示威者形像作參考，沒有身穿長裙、皇冠、手握神仗或火炬的神話符號；相反，女神像手持寫有「光復香港，時代革命」的旗幟、雨傘、穿著防護裝備及戴上頭盔，並以腳踏催淚煙，向前邁進的形像示人。團隊稱，以女性作為神像的性別設定也是經過深思熟慮的決定：女性的形象一方面是標誌著港人活在暴政下的力量懸殊；但同時，其姿態卻展示了香港人不畏逆境，負隅頑抗的意志。

團隊漏夜用4個多小時將港版民主女神像以拆件形式運上獅子山。（Lady_Liberty_HK_香港民主女神照片）

團隊漏夜用4個多小時將港版民主女神像以拆件形式運上獅子山。（Lady_Liberty_HK_香港民主女神照片）

這座4米高香港民主女神像，原竪立於香港中文大學文化廣場，為一班「熱愛藝術及設計的香港市民」網民在網上討論區「連登」發起網上眾籌，6小時內籌得203,933港元，製作左手舉旗，右手撐傘的雕像。團隊稱，費用成本包括3D打印、製作材料、印刷、物流及儲存費用等；而剩餘資金將全數捐至612基金，並強調所有成員均為義工，絕不收取一分一毫。