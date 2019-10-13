【10.13罷買】防暴警大埔拘捕中四生　街坊聲援　警多次舉槍舉旗

反修例風波持續，有網民今日（13日）發起「18區開花」行動，於全港發起商場進行罷買日。至下午約二時多，大埔及荃灣拘捕多名示威者。下午2時半左右一批警員突然衝上大埔超級城天橋位置，截查至少兩名男子，其中一名中四生表示自己正前往游泳，其後警員質疑他「「中四講大話講得咁叻嘅？嚟示威咪講囉。」該名中四男子被帶走，有街坊在場聲援。

警方於大埔帶走一名男子。（香港01直播截圖）

下午2時半，各區的情況急轉直下。大埔防暴警員不斷向人群舉槍，又舉起藍旗，並衝入大埔廣場制服一男子。一批約20名防暴警員持槍在大埔超級城外巡邏，又敲打盾牌，追逐商場出來的示威者。示威者其後返回商場。後來大批防暴警員聚集大埔廣場外，舉起藍旗，指在場示威者正參與非法集結，然後衝入大埔廣場內，到二樓制服一名男子。

大埔拘捕中四生 街坊圍觀聲援

其後警員在大埔超級城天橋位置，截查兩名男子，於其中一名中四男生隨身物中搜得防毒面罩及索帶，該名中四生表示自己正前往游泳，防毒面罩是因為害怕警方會施放催淚彈因而帶備，而索帶則因為家中要修理電線；有警員質疑並表示，「中四講大話講得咁叻嘅？嚟示威咪講囉。」中四男生與警員對話期間不時說出口頭禪「大佬」，警員回應指：「你唔好再叫我大佬，我唔係你大佬」其後警察帶走該名中四男生，有街坊在場指罵警方，要求釋放被捕人士，並大叫警員出示「委任證」。

其後，警方於地面位置數度舉起藍旗，指在場市民涉非法集會。

警方表示，下午2時起，多批蒙面示威者於全港多區主要商場聚集，地點包括大埔、青衣、沙田、觀塘、九龍灣、荃灣、屯門及太古，部分示威者更於商場內噴漆及破壞商場設施。警方呼籲附近市民小心自身安全，如有危險，應立即離開。警方亦提醒市民參與「未經批准的集結」，屬違法行為。另外，警方亦於荃灣帶走至少一名男子。