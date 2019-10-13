【逃犯條例】O記拘3男　兩人涉9.14淘大「私了」　一人涉元朗刑毀

反修例風波爆發至今，不時都有持不同政見人士初而口角繼而動武。警方有組織罪案及三合會調查科（俗稱O記）今早拘捕三名男子，當中兩人涉9月14日在淘大商場分別襲擊多名男女，另外一人則涉9月21日在元朗YOHO商場破壞閉路電視、鐵閘及消防設施等。三人現正被扣留調查，警方強調不排除有更多人被捕。

警方今早在九龍拘捕三名本地男子，涉及9月14日九龍灣淘大商場及9月21日元朗YOHO商場案件。

警方有組織罪案及三合會調查科指經深入調查，鎖定28歲地盤工人及15歲學生，懷疑他們聯同其他人於9月14日下午在九龍灣淘大商場不同地方分別施襲，其中28歲男子涉嫌拳打腳踢兩男一女，他涉嫌非法集結及傷人被捕；15歲男童則涉嫌用手腳及雨傘襲擊一男一女，他涉嫌非法集結及襲擊致造成身體傷害被捕。

一名女士被打甩三隻牙齒

警方同時鎖定25歲裝修工人，懷疑他聯同他人9月21日晚上在元朗YOHO商場破壞鐵閘、閉路電視鏡頭、消防設施等公物，被警方以刑事毀壞及非法集結拘捕。

警方指兩宗案件性質相似，經調查電視新聞等影像，相信可能因為雙方政見不同，發生口角，案中傷者被一大群蒙面黑衣人圍堵指罵及拳打腳踢。警稱三名傷者身體多處受傷，包括頭、手、腳有損傷、瘀傷，其中一名男子在淘大花園外被打至暈倒，需送上救護車，而一名女士被打甩三隻牙齒。

不排除更多人被捕

三人現正被警方扣留調查，警方指正在積極調查案件，包括背後有沒有人策劃、犯案動機等，不排除更多人被捕。警方重申非常重視公物被刻意破壞以及「私了」案件，不論案件相隔多時，亦不會忽略調查，會嚴正追究。警方又指「暴徒」不論用任何方法掩飾身份犯案，亦有信心偵破案件。

被問到當日雙方是否有打鬥，而非單方面施襲，組織罪案及三合會調查科總督察鄧翊几指，據影像等調查，三名傷者均是被襲擊，相信是由於雙方持不同政見而發生口角，之後被大班人士包括穿黑衣及蒙面人圍堵指罵。就當日持有武器人士有否被控非法集結，警指暫時只有上述人士被捕。