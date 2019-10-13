【10.13罷買】便衣警拘7人　涉毀新都會優品360　年紀最輕13歲

全港多區今日都爆發反修例示威活動，葵青警區刑事部人員根據情報，派便衣警員在葵涌廣場一帶進行巡邏，其間發現10至15名身穿黑衣、戴口罩人士在葵涌廣場外聚集，警員尾隨目擊他們正在破壞商場內的優品360，警員即場以涉嫌刑事毀壞拘捕其中7人，當中年紀最少只有13歲，不排除有更多人牽涉案件。據悉，各警區已加派便裝警員，在經常被破壞的美心食肆，優品360及吉野家等附近埋伏，目前警方亦開始加強對中銀及中資銀行的巡邏。

葵青警區助理指揮官（刑事）姚永勤晚上8時會見傳媒，指警方葵青警區刑事部人員根據情報，派便衣人員在港鐵葵芳站一帶進行巡邏，其間發現有10至15名身穿黑衣的人士，他們戴上口罩及面罩，在葵涌廣場一帶聚集。

各警區加派便衣在高危商店埋伏

姚續指，便衣警員尾隨黑衣人至新都會廣，發現他們到五樓一間正在營業的優品360大肆破壞，將貨架及貨物推倒。警員於是展示警察身份，截查其中3男4女，年齡介乎13至53歲，以刑事毀壞罪名拘捕。姚補充，當時店舖內有店員，但無人受傷，不過店內貨品被推跌一地，目前正在點算損失中，案件現交由葵青警區處理。

據了解，不同警區已經加派穿便裝警員在美心，優品360及吉野家等商店附近埋伏，目前警方亦開始加強對中銀及中資銀行的巡邏。