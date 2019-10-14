【逃犯條例】速龍新武器　步槍外形胡椒球槍　懲教三年前已引入

自《逃犯條例》在六月以來，社會上發生多次示威甚至衝突，警方防暴隊及俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊人員，其槍支形的鎮暴武器，亦經可在鏡頭前曝光，當中包括發射催淚彈的大口槍、可發射布袋彈及橡膠子彈的雷明登870霰彈槍，以及彩彈槍形的胡椒球槍等。

自上月起，衝突現場再有警方「新武器」曝光。「速龍小隊」人員，手持一支外形酷似美軍M4突擊步槍的槍械，但其槍托、彈匣及護木位置均塗上橙色，以作識別其使用低致命彈藥。此外，槍的上方亦裝有放置胡椒球的漏斗。

該槍大約於9月中首次出現在衝突場面，當時有人恐其為M4步槍改裝而成，威力嚇人。但其實，該槍只是「扮」M4而已。據知該槍為Pepperball公司的VKS型號，VKS全名是VARIABLE KINETIC SYSTEM(可變動力系統)。據該公司網頁資料，該槍可在10焦耳至28焦耳之間調較，最遠有效準確距離為150英呎（約45米）。

簡單而言，該槍可用漏斗及彈匣兩個系統供應彈藥，簡易版本為彈匣供彈，可裝10發或15發胡椒彈(視乎彈匣而定)，射程較遠；而當需要大量「開火」時，則可加裝漏斗，可裝180發胡椒球彈，但使用漏斗射程會降低，故兩者同時裝上時，射手可選擇任務、射程而即場轉換供彈模式。此外，由於「胡椒球彈」並非內藏的粉末，並非只有「胡椒」一款，故亦可在不同彈匣載入不同彈藥，靈活使用不同彈藥。

此槍的最大特色，就是其外形。不但酷似M4步槍，而且操作上亦大致相似，令原本使用M4或AR系步槍的射手，在很少訓練時間即能上手。香港警方現時使用的AR15步槍，就是M4步槍的原型；而鐵路應變部隊、反恐特勤隊新近購入的SIG MPX衝鋒槍，亦是以類似模式操作。

美軍於去年已購入多支VKS胡椒球槍，用在阿富汗等地區，以較低致命手法控制人群。而本港懲教署的區域應變隊(懲教「飛虎」)，亦早於2016年引入此槍，以控制在囚人士甚至押解重犯時使用。

懲教署於2016年已引入VKS胡椒球槍(中間黃色槍托/資料圖片)